Un agent dit que le joueur veut quitter Man Utd, deux géants européens qui tournent

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 6:06

Tahith Chong prévoit de quitter Manchester United au milieu de l’intérêt des géants italiens Inter Milan et Juventus, a déclaré son agent.

Chong a rejoint United à l’été 2018 après avoir quitté les géants néerlandais de Feyenoord et devrait avoir un impact énorme à Old Trafford.

Cependant, l’ailier international néerlandais des moins de 21 ans n’a pas été un succès chez les Red Devils et est hors contrat au club de Premier League à la fin de la saison.

Le joueur de 20 ans n’a joué que 24 minutes en Premier League et 164 minutes en Ligue des champions pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer jusqu’à présent cette saison, alors que pendant la campagne 2018-19, le Néerlandais n’a réussi à obtenir que 37 minutes dans la ligue et 10 en Ligue des champions.

Chong a été lié à La puissance italienne de l’Inter Milan et de la Juventus, selon des informations selon lesquelles son agent aurait rencontré les Nerazzurri.

L’agent de l’ailier a déclaré que même si la hiérarchie unie voyait un avenir pour Chong à Old Trafford, le manager Solskjaer ne l’avait pas encore dans ses plans.

Erkan Alkan a ajouté que Chong prévoit de se séparer de United dans la fenêtre de transfert de janvier.

“Il a des opinions sur Tahith différentes de celles des dirigeants”, a déclaré Alkan à Voetbal International.

«Un entraîneur pense à lui, je pense à mon joueur. Il est arrivé à un point où il sent qu’il ne va pas plus loin. Ensuite, il est temps de regarder plus loin. “

United est actuellement cinquième du classement de la Premier League avec 34 points en 23 matches, six points derrière Chelsea, quatrième, qui a disputé 24 matchs.

Les Red Devils seront de retour en action mercredi soir quand ils affrontent Burnley à Old Trafford en championnat.

EN SAVOIR PLUS: Manchester United devra payer des frais de transfert massifs pour signer Jadon Sancho à l’été 2020.