Un agent encourage Manchester United à poursuivre Donny van de Beek

L’agent de Donny van de Beek aurait refusé d’exclure la possibilité que son client déménage à Manchester United ce mois-ci.

Selon certaines informations, Man United envisage une décision pour le milieu de terrain néerlandais, qui a joué un rôle clé dans l’excellente campagne de l’Ajax en Ligue des champions l’an dernier.

Ole Gunnar Solskjaer aurait exhorté Ed Woodward à pousser pour une signature au milieu de terrain de la fenêtre de janvier.

Selon le journaliste Cristian Willaert, l’agent de Van de Beek a jusqu’à présent été timide quant à la possibilité que son client déménage à Old Trafford.

Cristian Willaert (correspondant de Fox Sport Pays-Bas) sur Van de Beek: “Son agent n’a en aucun cas nié l’intérêt, et il n’a pas nié que Van de Beek pourrait aussi avoir faim de Manchester United.” #mufc [Fox]

– United Xtra (@utdxtra) 8 janvier 2020

On pense que l’échec de l’Ajax à passer de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison a incité Van de Beek, qui était sur le point de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, à soupeser la perspective de rejoindre United.

United, en revanche, a désespérément besoin de milieux de terrain: Ander Herrera et Marouane Fellaini n’ont pas été remplacés l’an dernier et Paul Pogba et Scott McTominay ont tous deux des blessures à moyen terme.

Ne signer personne dans cette fenêtre serait une catastrophe stratégique pour United.