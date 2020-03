Un agent informe Liverpool du prix demandé pour l’attaquant de Brême Rashica

Date de publication: dimanche 22 mars 2020 1:10

Liverpool a eu quelque chose à méditer après avoir été informé du prix demandé probable que Werder Bremen recherchera pour le meneur de jeu Milot Rashica cet été.

Rashica, qui est passé à l’élite allemande depuis Vitesse Arnhem en 2018, a un peu plus de deux ans pour son contrat actuel.

Le joueur de 23 ans a marqué 10 buts et en a aidé quatre autres jusqu’à présent cette saison, mais n’a pas trouvé le filet depuis le 14 décembre, les rapports précédents suggérant que Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a ordonné aux scouts de le regarder en action.

Selon le site allemand DeichStube, Rashica est impatient de s’éloigner et d’afficher sa «classe» ailleurs, n’ayant pas pu trouver sa meilleure forme ce terme.

En effet, le directeur sportif de Brême, Frank Baumann, a déclaré sur le site Internet que bien qu’aucune décision n’ait été prise sur l’avenir du joueur, des pourparlers avec son agent au milieu de la saison concernant une prolongation de son contrat sont tombés en panne.

“Aucune décision n’a encore été prise et nous n’avons pas encore négocié avec les clubs”, a déclaré Baumann.

«Il est clair que les joueurs qui ont démontré quelque chose dans le sport voudront franchir la prochaine étape à un moment donné. Nous devons être réalistes à ce sujet.

“Dans la première moitié de la saison, il a négocié avec le consultant de Rashica Altin Lana pour une prolongation anticipée du contrat.

«Entre les deux, on dirait qu’il avait l’air plutôt bien. Mais Baumann explique maintenant: «Nous ne nous sommes pas réunis dans la phase. À un moment donné, la situation sportive ne nous a pas aidés non plus.

“Si nous étions différents dans le tableau, cela pourrait sembler différent.”

Maintenant, Lana a informé les clubs cherchant à éloigner cet homme de 23 ans du Weserstadion cet été qu’ils devront payer 38 millions d’euros (35 millions de livres sterling) pour la star, selon un rapport publié dans Gazeta Blic.

Principalement utilisé sur l’aile gauche mais également capable d’opérer à l’avant ou en milieu de terrain offensif, Rashica a marqué 10 buts et fourni cinq passes décisives en 24 apparitions cette saison.

Mais avec son équipe dans la zone de relégation en Bundesliga, ils pourraient être contraints d’encaisser s’ils devaient subir la baisse.

Liverpool est fortement pressenti pour faire ses courses en Bundesliga cet été avec un autre rapport dimanche affirmant qu’ils étaient en avance sur Arsenal dans la chasse pour signer un défenseur de l’Eintracht Frankfurt nommé pour la recrue de l’année la saison dernière.