Un agent se rend en Europe alors que Man Utd déménage pour 20 millions d’euros au Barça

Date de publication: Mardi 7 janvier 2020 12:27

Manchester United cible Arturo Vidal’s l’agent aurait voyagé en Europe pour des discussions de transfert croisées.

L’international chilien – qui n’est pas un habitué a commencé avec Barcelone – devrait quitter le club ce mois-ci, l’Inter Milan souhaitant également décrocher le milieu de terrain.

Avec Paul Pogba et Scott McTominay écartés pour cause de blessure, United n’a plus que Fred, Nemanja Matic, Andreas Pereira et James Garner comme options pour le centre du milieu de terrain.

United a été lié à Vidal dans le passé, avec Louis van Gaal un grand admirateur et le journal italien Corriere della Sera affirmant que les Red Devils sont de retour dans le mélange et que l’agent de Vidal, Fernando Felicevich, s’est rendu en Europe pour des entretiens.

Mais l’Inter Milan semble être le favori en ce qui concerne tout transfert potentiel.

Vidal a précédemment joué sous le patron de l’Inter Antonio Conte à la Juventus, avec le duo les aidant à dominer le football italien, et une réunion sera tentante pour les deux parties.

Mais l’Inter serait réticent à accepter le prix demandé de 20 millions d’euros à Barcelone, ouvrant la porte à United.