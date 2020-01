Un an après le départ d’Emiliano Sala »Prensaf Fútbol

Lundi 20 janvier 2020

Le 21 janvier 2019, il a pris l’avion qui a transféré le footballeur argentin de Nantes à Cardiff, un club où il a signé deux jours avant le tragique vol. L’avion s’est écrasé dans la Manche et a mis fin à la vie du natif de Santa Fe. Un an plus tard, sa mémoire est toujours vivante.

Le temps passe très vite. Mais la mémoire d’Emiliano Sala n’est pas effacée. Le joueur de football argentin décédé de 28 ans a disparu dans l’avion Piper PA-46 Malibu où il voyageait après avoir été transféré pour 17 millions d’euros de Nantes à Cardiff City, un vol qu’il a capturé sur la Manche le 21 janvier 2019.

Ses restes ont été retrouvés deux semaines plus tard. Un accident qui a touché le monde du football et continue de laisser des luttes entre les clubs concernés. Pourquoi Presse football Nous passons en revue la triste fin du joueur argentin.

– NANTES, VOTRE PLACE AU FOOTBALL

‘Emi’ a développé le football en sol gaulois. Avec des marches à Orléans, Niort, Caen et Bordeaux, il trouve son siège à Nantes. Joueur de l’équipe «Canarienne» depuis 2016, Sala a pu affirmer et être une carte de but pour le casting de Ligue 1.

Sa meilleure saison a été 2016-17, où il a marqué 15 buts en 38 présences, maintenant une moyenne au cours des deux saisons suivantes de 14 et 13 buts, respectivement. À Nantes, il est devenu une référence et a été vu du Premier ministre, un endroit où malheureusement il n’a pas pu arriver.

– DISPARITION DANS LE CANAL DE LA MANCHA

Le 19 janvier, deux jours avant sa mort, Sala a été transféré de France au club du Pays de Galles pour 17 millions d’euros. Sa prochaine destination devait être Cardiff, le club de Premier League, mais cela ne pouvait pas se produire, car l’avion qui l’avait déplacé avait été perdu puis pris dans les eaux glacées de la Manche. La perte de l’avion a suscité des inquiétudes et a entamé des recherches incessantes qui, deux semaines plus tard, lui ont permis de retrouver son cuir.

– LA PREMIÈRE HYPOTHÈSE DE L’ACCIDENT

Des tests toxiologiques ont révélé que les niveaux de CO dans le sang de Sala étaient si élevés qu’ils auraient pu provoquer une crise, une perte de conscience ou une crise cardiaque.

“Un niveau de COHb supérieur à 50% chez une personne en bonne santé est généralement considéré comme potentiellement mortel”, a expliqué l’analyse après avoir retrouvé le trasandino, décédé des suites d’un traumatisme crânien et du tronc, à la suite de l’accident d’avion.

– LE DIFFICILE RETOUR EN ARGENTINE

Le 15 février, les restes du joueur né à Cululú ont été rapatriés et il a été transféré dans la ville de Santa Fe, où il a été voilé puis emmené dans la ville de Progreso où il a été rendu hommage.

La plupart des 3 000 habitants de Progreso ont laissé des fleurs pour ce qu’ils considéraient comme un «héros», qui jouait pour le club de San Martín dans cette petite ville. Le cercueil a été porté par son père, décédé deux mois après la tragédie de son fils.

– LE LITIGE POUR SON PASS

En septembre de l’année dernière, la FIFA a accepté la demande de Nantes et a exigé que Cardiff verse six millions d’euros (6,7 millions de dollars) au club français comme premier paiement pour le transfert du défunt joueur argentin. Cependant, l’équipe galloise a fait appel devant le tribunal d’arbitrage sportif (TAS), pour annuler la décision de la plus haute instance dirigeante du football.

Cependant, l’agence qui opère en Belgique a annoncé par un communiqué qu’une décision n’est pas attendue avant au moins juin de cette année, et qu’il y aura un procès entre les clubs au printemps européen.

– HOMMAGES POUR LE MONDE

La nouvelle n’a laissé personne indifférent, il y a donc eu plusieurs minutes de silence à travers le monde pour la mort du joueur. De plus, des noms tels que Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Dimitry Payet et Lucas Ocampos ont contribué financièrement à la recherche de l’Argentin.

Un an après le tragique accident de Cardiff, les doutes ne sont pas clarifiés pour un déplacement qui a tronqué le rêve de l’attaquant de jouer en Premier League.

