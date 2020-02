Un ancien attaquant explique pourquoi Lampard ne répond pas aux normes de Chelsea

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 11:12

Tony Cascarino a qualifié Frank Lampard de «personnage un peu épineux» et a remis en question ses références pour gérer Chelsea.

Le manager des Blues a reçu quelque chose d’une dure leçon dans les réalités du football de haut niveau de la Ligue des champions mardi soir alors qu’une équipe endémique du Bayern Munich retournait Chelsea 3-0 à Stamford Bridge lors de la première étape de leur match de huitièmes de finale.

Le résultat laisse Chelsea face à une sortie rapide de la compétition, Lampard lance un défi à son équipe avant le match retour et l’ancien attaquant des Blues Cascarino pour se demander si – après huit défaites à domicile cette saison – l’ancien patron du Derby est réellement fait pour gérer le club.

“C’est gênant avec Frank, car nous avons déjà eu des mots”, a déclaré Cascarino à talkSPORT.

«Pas mal, mais j’ai eu un coup de téléphone et des choses ont été dites.

“Si je suis brutalement honnête, j’ai toujours trouvé que Frank était un peu pointu avec certaines des choses que vous dites, et vous pouvez être complémentaires mais Frank le prend légèrement dans le mauvais sens.

«Je ne suis pas convaincu par sa direction à certains moments cette année, parce que je pense que c’est une excuse facile juste pour devenir jeune, jeune – il a beaucoup changé cette équipe.

“Je n’aime pas le Problème de Kepa. Il méritait d’être abandonné, mais le garder hors de l’équipe – je ne suis pas sûr que ce soit une bonne décision.

«Il faut parfois faire preuve de loyauté envers les joueurs, même après un mauvais match.

«Mais ça se passe partout sur le terrain, partout a changé, tout le monde a changé autour. Il est vraiment difficile de deviner le XI de Chelsea et cela vous indique en quelque sorte que Frank fait tourner des assiettes autour de son équipe. “

Cascarino «Nous lui accordons le bénéfice du doute, car il est nouveau dans ce rôle de manager de Premier League et Chelsea a été dans une situation très difficile où il y a eu beaucoup de changements et aucun pouvoir d’achat.

“Mais ce que je vois, il suffit de regarder les matchs qu’ils ont perdus, le nombre de matchs qu’ils ont perdus et la colonne des buts contre – qui vous raconte une grande histoire, qu’ils ne peuvent pas très bien défendre.

“Je ne vois pas [how that can improve] sauf si vous achetez de nouveaux joueurs, mais vous devez aussi regarder votre système. “