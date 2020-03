Un ancien coéquipier classe le vétéran du Celtic au-dessus de la star de Liverpool Van Dijk

Date de publication: vendredi 27 mars 2020 8:43

Le milieu de terrain celtique Callum McGregor a affirmé que son coéquipier Scott Brown est le meilleur joueur avec lequel il ait jamais joué – malgré son temps passé avec Virgil Van Dijk.



Le Néerlandais a fleuri depuis son arrivée à Liverpool depuis Southampton, et est maintenant largement considéré comme le meilleur défenseur central du monde.

Il n’a pas fallu longtemps à McGregor pour réaliser que Van Dijk était destiné au sommet après que Neil Lennon a débarqué le joueur de 21 ans pour une bonne affaire à 2,6 millions de livres sterling de Groningen en 2013.

Van Dijk a traversé son séjour de deux ans en Écosse avant de partir pour Southampton avec deux titres de Premiership et une médaille de vainqueur de la Coupe de la Ligue.

Mais même ces affichages chics ne suffisent pas à surpasser la contribution du skipper Brown aux yeux de McGregor.

Invité à nommer le meilleur joueur avec lequel il a joué lors d’une session de questions / réponses sur le compte Twitter du Celtic, McGregor a opté pour son partenaire de milieu de terrain actuel.

“Le meilleur joueur avec qui j’ai joué est un choix difficile”, a-t-il admis. «J’ai joué avec Virgil Van Dijk qui est maintenant considéré comme le meilleur demi-centre du monde.

“Il a tellement progressé depuis qu’il a quitté le Celtic – mais la personne que je vois performer au plus haut niveau chaque jour est Broony.

«Il le fait tous les jours à l’entraînement et dans les matchs. Sa mentalité est toujours la même. Pour que je travaille si étroitement avec lui, je vois son attitude et la façon dont il conduit les autres.

«Il a toujours les normes les plus élevées. Sa capacité à jouer au football est également souvent négligée. Vous ne jouez pas pour le Celtic depuis plus de 10 ans et vous portez le brassard de capitaine sans être un joueur de haut niveau.

«Il a joué dans tous ces matchs européens et il est aussi un footballeur de haut niveau. Pour moi, être aussi constant sur une période de 14 ou 15 ans montre qu’il est un joueur de premier plan. »

Bien que cette question se soit révélée proche, McGregor insiste sur le fait qu’il n’y a pas de débat sur l’adversaire le plus coriace qu’il ait affronté.

Il a dit: “Je vais aller faire un tour ici et dire (Lionel) Messi. C’est une réponse standard mais il est si bon que vous ne pouvez pas vous empêcher de le choisir à chaque fois.

“Vous le regardez à la télévision et il est incroyable. Jouer quelques fois contre lui, c’est autre chose. Il est si bon que vous ne pouvez même pas vous approcher de lui.

“Vous pensez qu’il va le passer et puis il dribble devant vous. C’est comme s’il savait ce qui se passait avant même de penser à ce qu’il allait faire. Il est incroyable et un talent tellement spécial. “

McGregor faisait partie de l’équipe de jeunes celtiques formée par feu Tommy Burns, et l’international écossais admet qu’il aurait adoré s’aligner aux côtés de son mentor.

“Il était incroyable et a eu une telle influence énorme sur moi quand j’étais plus jeune avec lui à la tête de l’académie”, a-t-il ajouté.

«Il travaillait toujours très étroitement avec l’académie, même lorsqu’il était entraîneur de l’équipe première.

«Mon père se souvient de l’avoir vu jouer et me disait à quel point il était bon. Il était semblable à moi en ce qu’il était du pied gauche, pouvait décaler le ballon, cingler des passes et marquer des buts.

“Si je pouvais choisir un autre ex-Celt avec qui jouer, j’irais avec Henrik Larsson. En tant que milieu de terrain, il rendrait mon travail si facile. Vous le trouveriez avec le ballon et il ferait le reste. Il pouvait tout faire, faire court, courir derrière ou marquer des en-têtes. »