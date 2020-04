Un ancien coéquipier compare le roi de Tottenham Kane à un excellent adolescent

Date de publication: Mardi 7 avril 2020 9:48

L’ancien coéquipier Maik Taylor, Harry Kane, ressemblait à une certaine légende de la Premier League, alors qu’il n’était qu’un adolescent pendant son séjour à Millwall.

Avant-centre de l’Angleterre Kane, 26 ans, a fait irruption sur la scène lors de la campagne 2014-15 après avoir fait sensation dans les premiers stades de la Ligue Europa avec sept buts en neuf matches.

Ses exploits européens l’ont amené à rapidement usurper le flop espagnol Roberto Soldado en tant que premier attaquant du club, et depuis lors, il est devenu l’un des meilleurs buteurs de la Premier League.

Décrivant 136 fois en moins de 200 matches de championnat, Kane occupe actuellement le 13e rang du classement des meilleurs buteurs de Premier League, mais il reste encore beaucoup à faire pour rattraper la légende de Geordie Alan Shearer (260).

Et c’est Shearer à qui l’ancien gardien de but de Millwall Taylor a comparé Kane lors de son bref prêt à The Den dans la seconde moitié de la saison 2011-12.

Parler à SPOX et Objectif, Taylor a dit à propos de Kane: «Un de mes amis avait un abonnement à Tottenham et avait vu Harry à plusieurs matchs de la Ligue Europa (en 2011).

«Il m’a dit:« Le garçon a tout. Il va être vraiment grand. »

«Harry avait déjà un pied super gauche, un pied super droit et une excellente tête à l’époque.

«En fait, il avait tout, il était comme une sorte de jeune Alan Shearer.

«Son enthousiasme était incroyable. Il aimait le football plus que tout et avait le sourire aux lèvres à chaque séance d’entraînement et chaque match. »

Les rumeurs d’un changement de choc à Man Utd avaient fait le tour ces derniers temps, bien que le Les Red Devils ont récemment accepté la défaite dans leur poursuite, ouvrant la porte à leurs rivaux.

À 26 ans, Kane entre dans la fleur de l’âge de sa carrière et Taylor souligne un aspect du style de vie de l’attaquant qui pourrait lui assurer une carrière longue et fructueuse.

“Il était toujours là pendant les soirées d’équipe, mais il ne buvait pas [alcohol] et je suis rentré tôt », a ajouté Taylor.

“Harry est un père de famille.”

