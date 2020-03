Un ancien coéquipier donne un brillant bilan sur Sadio Mane au milieu de vrais liens

Date de publication: Mercredi 25 mars 2020 9:26

Le gardien de Wisla Plock, Thomas Dahne, a attribué au patron de Liverpool, Jurgen Klopp, la principale raison pour laquelle Sadio Mane a pu porter son jeu à un «niveau différent» depuis leurs jours passés au Red Bull Salzburg.

Dahne était du côté autrichien lors de la saison 2012-13 avec Mane, témoin de première main du talent de l’international sénégalais.

Mane a quitté Salzbourg pour Southampton, avant que l’attaquant sénégalais ne suive cette voie si familière ces dernières années en quittant St Mary’s pour Anfield. dans une affaire de 35 millions de livres sterling.

Crinière aidé Liverpool remporter la Ligue des champions la saison dernière, alors qu’il a marqué 14 buts alors que Liverpool a accumulé une avance de 25 points au sommet de la Premier League ce trimestre.

Le joueur de 27 ans pourrait à nouveau bouger cet été après que des informations l’auraient lié à un déménagement au Real Madrid, avec un ancien homme de Liverpool convaincu de sa conviction qu’un transfert de 140 millions de livres sterling au Bernabeu est sur les cartes.

Et Dahne, tout en ne commentant pas directement les liens de Mane avec Los Blancos, dit que même s’il était «difficile de prédire» qu’il atteindrait ses sommets actuels, on pouvait dire que le talent naturel exceptionnel était là.

Dahne a déclaré à Goal et SPOX: «Il était très discret, un gars calme. La seule fois où il a été remarqué était sur le terrain, on pouvait immédiatement voir qu’il était à la hauteur. Il est désormais l’une des stars de la Premier League et vainqueur de la Ligue des champions.

“Quand il est venu en 2012, vous pouviez déjà imaginer qu’il pouvait être vraiment bon, mais qu’il serait l’un des dix meilleurs joueurs du monde huit ans plus tard? C’était bien sûr difficile à prévoir en raison de son âge.

«S’il avait le ballon à ses pieds et a commencé à dribbler, ouf, c’était aussi rapide que la foudre. En tant que tel, il était le même joueur qu’il est aujourd’hui, bien sûr à un niveau différent en termes de qualité.

“Klopp l’a amené à un niveau complètement différent. Il nous a généralement semblé très introverti et il est humble, vous pouvez le voir d’après tout le travail caritatif qu’il fait pour son pays d’origine. “

