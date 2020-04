Un ancien de l’Italie salue Liverpool et la star de Tottenham – HITC

Le trio de Premier League Liverpool, Tottenham Hotspur et Everton ont tous été liés à Marash Kumbulla, l’étoile montante de Hellas Verona en Serie A.

La cible annoncée d’Everton et de Liverpool, Marash Kumbulla, a été comparée à la légende de la Juventus Giorgio Chiellini par l’ancien coéquipier du défenseur central Federico Balzaretti, s’adressant à Goal.

Vétéran de 103 sélections et de huit titres de Serie A, Chiellini est l’un des défenseurs les plus décorés des 15 dernières années avec son style intransigeant et sa formidable capacité à montrer l’exemple en contribuant à faire de la Juve la force dominante du football italien.

Kumbulla, 15 ans junior de Chiellini, ne fait que commencer par contraste. Mais un homme qui a connu la gloire avec des performances vraiment exceptionnelles au cœur d’une équipe nouvellement promue de Hellas Verona est déjà comparé à l’un des meilleurs de sa génération.

Everton a été lié via Gazetta dello Sport, bien qu’il devra faire face à la concurrence pour sa signature de 25 millions de livres sterling de Liverpool (TuttoNapoli) et Tottenham Hotspur (FirenzeViola).

Et les commentaires de Balzarreti devraient peut-être expliquer pourquoi Kumbulla, 20 ans, est un homme si demandé.

«Au cours des dernières années, des défenseurs sont formés qui sont bons pour construire le jeu mais qui ont des problèmes en phase défensive. Kumbulla, en revanche, est un défenseur «défenseur», la première chose à laquelle il pense est de défendre son objectif et de ne pas concéder », a déclaré l’ancien latéral gauche de la Juventus et de l’Italie.

“Kumbulla me rappelle un peu un jeune Giorgio Chiellini.”

Ce n’est un secret pour personne que Liverpool cherche un homme capable de succéder à Dejan Lovren à Anfield tandis que les Spurs font face à la perspective de perdre le Belge de longue date Jan Vertonghen à l’expiration de son contrat en juillet.

Everton, quant à lui, n’a pas réussi à renforcer sa ligne arrière mince comme du papier l’été dernier après que Phil Jagielka et Kurt Zouma se soient dirigés vers la porte.

Dans d’autres nouvelles, une star de 7 millions de livres vendue par Bielsa l’été dernier commente le patron de Leeds