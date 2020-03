Un ancien éclaireur de Man Utd révèle que “ plus de 40 rapports ” sur une star de 2 millions de dollars ont été ignorés

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 18h50

Un ancien dépisteur de Manchester United a révélé comment ses appels répétés au club pour signer Alphonso Davies ont finalement été ignorés.

Davies a déménagé au Bayern Munich en janvier dernier du côté des Whitecaps de Vancouver et a disputé six matches de Bundesliga lors de sa première demi-saison en Allemagne.

Cette saison, les huit passes décisives de 19 ans dans toutes les compétitions l’ont vu devenir l’un des arrières gauche les plus excitants d’Europe, la star d’origine ghanéenne impressionnant contre Chelsea en Ligue des champions le mois dernier.

Des rapports antérieurs ont indiqué que United était intéressé par Davies et que l’international canadien a rejeté un procès avec les Red Devils en 2017.

S’adressant au Manchester Evening News, l’ancien scout de United Jorge Alvial a révélé un intérêt accru de la part des Red Devils, affirmant qu’il avait repéré un Davies de 14 ans jouant dans la Coupe de Dallas et l’avait immédiatement recommandé à United.

Malgré le prix demandé des Whitecaps qui se situait alors à 2 millions d’euros, le scout a expliqué que ses appels répétés à United pour qu’il agisse ont été ignorés.

“Oui, [Davies] a été mon premier joueur que j’ai recommandé à United quand ils m’ont embauché », a déclaré Alvial.

«Je venais juste d’être embauché à ce moment-là et j’ai appelé et dit que je voulais aller voir ce joueur. Alors je suis allé et tout de suite, je suis honnête, tout de suite je l’ai recommandé.

«Je ressens très, très fortement pour lui. Il est physique, intelligent. Je me sentais profondément en lui, sinon plus fort que moi quand j’ai recommandé Christian Pulisic à Chelsea, et je l’ai emmené pour un essai à 14 ans.

“Quand j’ai vu ce qu’il avait sans un développement et un coaching appropriés, j’ai appris que le gamin viendrait à Manchester United ou dans n’importe quelle équipe, et qu’il sauterait.”

Alvial a ensuite expliqué comment il ne laissait aucun doute sur le fait que Davies s’épanouirait dans un grand club dans un avenir proche.

“Je me suis assis avec lui quand je suis allé le voir et j’ai eu une conversation avec lui”, a-t-il déclaré.

«C’est ce que je fais quand je suis éclaireur, j’ai eu une conversation avec lui et vous pouvez dire au gamin qu’il était intelligent, qu’il voulait apprendre, qu’il était plein d’esprit en même temps.

“Il n’était pas le gamin typique qui voulait juste être une superstar et voulait gagner de l’argent et acheter une voiture. Les choses qu’il venait de dire. Ce gamin, il a tout.

“Mais, les choses qu’il a montrées à cet âge, je suis allé” Wow. C’est une superstar. »Tout de suite pendant deux ans, je l’ai recommandé à Man United.

«Sans aucun doute, j’ai écrit plus de 40 rapports lorsque j’étais à Man United. J’adorerais être de retour, c’est un bel endroit. Mais, je n’avais aucun doute dans mon esprit. Aucun doute.”

Dans d’autres nouvelles, la spéculation autour de Jude Bellingham a augmenté après que des informations ont révélé qu’il était au complexe d’entraînement de United à Carrington lundi.

L’adolescent de Birmingham Bellingham, 16 ans, a illuminé le championnat cette saison et a été fortement lié à un déménagement à Old Trafford ces dernières semaines.

