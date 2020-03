Un ancien entraîneur révèle pourquoi Man Utd “ pourrait être un bon choix ” pour une jeune star

Date de publication: samedi 28 mars 2020 2:03

L’ancien entraîneur de Jude Bellingham a expliqué comment la mentalité du milieu de terrain de Birmingham le préparerait à une carrière fantastique, où qu’il choisisse de jouer.

L’athlète de 16 ans est devenu l’un des jeunes talents les plus recherchés du football européen après une saison exceptionnelle dans le championnat.

Bellingham a marqué avec quatre buts et trois passes décisives ce trimestre et ses performances ont conduit à un intérêt sérieux de la part de Manchester United et du Borussia Dortmund.

Des rapports ont précédemment indiqué que le jeune a été montré dans le complexe d’entraînement de Carrington United par Sir Alex Ferguson, tandis que Dortmund aurait établi un salaire potentiel pour le joueur.

S’adressant à The Mirror, Sam Manoochehri – qui a travaillé avec Bellingham pendant quatre ans – a souligné que United, ainsi que Chelsea, pourraient bénéficier de la signature du milieu de terrain.

“Je n’ai aucun doute dans mon esprit que Jude jouera en Ligue des champions et qu’il représentera l’Angleterre au niveau senior”, a déclaré l’entraîneur.

«Man Utd, ce pourrait être un bon choix pour Jude, avec une équipe rajeunie, et parler de Jack Grealish d’Aston Villa qui y va.

«Mais Dortmund conviendrait également. Le profil récent des joueurs qui sont passés par ce système, comme Jadon Sancho. Jude s’adapterait aussi à ce moule.

«Et regardez ce qui se passe à Chelsea maintenant. Beaucoup de bons jeunes joueurs dans cette équipe. »

Allant plus loin, Manoochehri a offert des anecdotes sur deux occasions au cours desquelles Bellingham a affiché la mentalité «d’élite» qui, selon lui, servira bien le milieu de terrain.

«Partout où Jude va, il sera un succès, basé uniquement sur sa mentalité. Je n’ai jamais vu une mentalité plus élite que cela », a déclaré l’entraîneur. «Quand je travaillais avec lui, quand quelque chose était difficile, il adorait ça.

«Je me souviens des matchs quand il a voulu jouer la moitié de centre pour se tester. Maintenant, si vous dites à la plupart des jeunes milieux de terrain ou attaquants, “à propos de la façon dont vous jouez la moitié de centre aujourd’hui”, ils ne seraient probablement pas les plus satisfaits.

«Mais Jude irait activement chercher le défi sans avoir à être poussé par le personnel d’entraîneurs. Tout ce que nous avons fait était de lui fournir un environnement dans lequel il pouvait aller s’étirer.

«Je me souviens d’une séance d’entraînement en particulier où, après environ 20 minutes, je lui ai demandé:« utilisez-vous votre autre pied? ». Il a répondu: “Ouais, je vais juste jouer avec mon pied gauche aujourd’hui” et c’était sans aucune invite.

«C’est sa capacité unique. Il aime les défis, aime se développer et apprendre et être poussé hors de sa zone de confort. »

