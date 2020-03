Un ancien favori de Sunderland admet que la sortie de Wearside en 2016 l’a laissé «déprimé» – HITC

Sunderland serait-il toujours un club de Premier League si Younes Kaboul avait décidé de rester au Stadium of Light plutôt que de partir pour Watford?

Younes Kaboul admet qu’il a été «vidé» et «déprimé» par son départ de Sunderland en 2016, alors qu’il parlait du podcast What the Falk au sujet d’un déménagement de Wearside à Watford il y a quatre ans.

Le 19 août 2016 a été un grand jour pour les Hornets. Non seulement ils ont décroché un favori de la Juventus sous la forme de l’international argentin Roberto Pereyra, mais Watford a également accueilli un défenseur central de Premier League sur Vicarage Road.

Mais, alors que Pereyra est rapidement devenu un héros culte dans le Hertfordshire, Kaboul n’a jamais vraiment commencé. L’ancien international français n’a fait que 25 matches de Premier League avant de partir par la porte arrière.

S’il pouvait revenir en arrière, un ancien fidèle de Tottenham et de Portsmouth pourrait être tenté de réécrire l’histoire et de rester à Sunderland pendant au moins une autre saison.

«J’ai été vidé. J’étais un peu déprimé de quitter le club de football. Je savais que je ne quittais pas seulement le club de football, je quittais la ville et les gens. Cela a donc été très difficile pour moi », explique Kaboul, qui attribue sa décision à des« raisons familiales ».

“Ce sont les gens; ce sont les êtres humains dans la ville. Je n’avais jamais vécu ça auparavant. Les gens du nord-est sont tout simplement spéciaux. Ce sont des gens avec de grandes valeurs.

«Niall Quinn avait raison quand il a dit que Sunderland se mettait sous ta peau. C’est exactement ce qui s’est passé. “

Étant donné que Sunderland a terminé en bas de la Premier League lors de sa première saison sans le géant amical qu’est Kaboul, vous imaginez que les Black Cats auraient également leurs regrets quant à la décision du défenseur de se déplacer vers le sud.

Les Black Cats sont en chute libre depuis lors, atteignant un plateau dans League One.

