Un ancien gardien argentin révèle une raison étrange de snober Man Utd en 1999

Date de publication: Lundi 20 avril 2020 16h30

L’ancien gardien argentin Carlos Roa a révélé pourquoi il avait rejeté une proposition de transfert à Manchester United en 1999.

Selon le Daily Mirror, le joueur de 50 ans, qui a joué pour Majorque et Albacete au cours de sa carrière de 18 ans, est un fervent adventiste du septième jour, ce qui signifie qu’il croyait à une prédiction selon laquelle le monde serait se termine à cette époque.

Roa était apparemment aligné par d’anciens diables Rouges le patron Sir Alex Ferguson pour remplacer le légendaire Old Trafford n ​​° 1 Peter Schmeichel, et son excuse pour ne pas avoir bougé doit être l’une des raisons les plus bizarres jamais qu’un club ait fini par manquer une signature.

S’adressant au Mirror, Roa a déclaré: «À cette époque, j’étais très attaché à la religion et aux études bibliques. C’était une décision difficile à prendre mais en même temps réfléchie – et ma famille était d’accord avec moi.

«Il s’est passé certaines choses qui ne seront jamais connues car elles sont personnelles et je n’ai pu parler qu’aux personnes les plus intimes.

«Beaucoup de choses ont été dites à l’époque par ignorance et j’ai été marqué de mille mauvaises choses.

«Les gens du club pensaient que j’allais rentrer et qu’ils récupéreraient beaucoup d’argent avec ce transfert qui allait se produire.

«Aujourd’hui, je pense toujours que sur le plan spirituel, c’était une très bonne décision. Mais sur le plan sportif, ce n’était pas le cas, car j’ai quitté le football au meilleur moment de ma carrière.

«J’aurais pu progresser beaucoup, avec de bons contrats et la possibilité de jouer en Angleterre.

«Les gens ne le comprendront jamais. À l’époque, ils me rendaient fou, ils m’appelaient de tous les côtés, et même si j’essayais d’expliquer ma décision, c’était très difficile pour eux de comprendre. »

Roa a remporté 16 sélections pour l’Argentine et a joué dans la course du pays aux quarts de finale de la Coupe du monde 1998, où il a sauvé le penalty de David Batty dans une célèbre victoire en tirs de barrage contre l’Angleterre en huitièmes de finale à Saint-Etienne.

