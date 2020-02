Un ancien joueur de Leeds réagit en battant son ancienne équipe – HITC

Tom Pearce a joué un rôle dans la défaite de Leeds United samedi.

C’était un conte de fées samedi après-midi pour l’ancien défenseur de Leeds United Tom Pearce.

Le joueur de 21 ans a fait ses débuts au championnat par Wigan Athletic hier à son retour dans le West Yorkshire, où il a passé cinq ans.

Et non seulement cela, mais Pearce s’est retrouvé du côté des vainqueurs alors que les troupes de Paul Cook battaient Leeds 1-0 à Elland Road pour nuire aux chances de promotion de son ancien club.

Un but de Pablo Hernandez à la marque des heures a fait du mal à une équipe des Blancs qui n’a désormais qu’un coussin à trois points dans les deux premières places.

Voici comment le jeune arrière gauche a réagi à la victoire:

Il a déclaré à Latics TV: «C’était bon d’être de retour à Elland Road et d’obtenir le résultat le rendait encore meilleur – quelle performance! Nous avons parlé avant le match et travaillé sur notre forme pour frustrer Leeds et les frapper lors de la contre-attaque.

«C’était écrit dans les étoiles; mes débuts en ligue pour Wigan Athletic de retour à Elland Road, quelle victoire. »

Pearce a quitté Leeds pour rejoindre Wigan le jour limite de la fenêtre de transfert d’été, mais c’était un premier six mois pourri pour le jeune garçon, qui avait sa part de problèmes de blessures.

Mais il est en forme maintenant et après avoir bien joué à Elland Road, même les fans de son ancien club espèrent qu’il pourra rester en forme et montrer au Championnat ce dont il est capable.

C’est un jeune joueur très prometteur malgré les blessures, comme en témoigne le fait qu’Everton ait jeté un coup d’œil en 2018 [The Sun]et le temps nous dira s’il peut tenir la promesse qu’il a faite plus tôt dans sa carrière naissante.

