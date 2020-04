Un ancien joueur d’Ibrox dit plus d’allégeance envers les Celtic que les Rangers – HITC

Joey Barton n’a pas réussi à faire un impact au club Ibrox Glasgow Rangers.

Joey Barton a déclaré sur le podcast Football CFB qu’il avait plus d’allégeance envers le Celtic que envers les Rangers malgré le fait qu’il joue pour le club Ibrox.

Barton, maintenant responsable de Fleetwood Town en Angleterre, était dans les livres des Rangers de mai 2016 à novembre 2016.

L’ancien milieu de terrain des Queens Park Rangers et de Burnley a eu du mal à faire un impact chez les Rangers après beaucoup de battage médiatique et d’attentes.

L’Anglais de 37 ans a déclaré qu’il avait plus d’allégeance envers les Celtic que les Rangers et a expliqué pourquoi.

Barton a déclaré sur le podcast Football CFB: «En tant qu’Anglais, c’est Celtic ou Rangers. Étant originaire de Liverpool et d’une immense communauté irlandaise, nous avons été placés dans des kits celtiques. S’il y avait une allégeance, je pencherais davantage pour le Celtic. »

Pendant ce temps, l’ancien attaquant des Rangers Kris Boyd a critiqué Barton pour ses commentaires sur son sort à Ibrox.

Sur le podcast Football CFB, Barton a critiqué l’arrière droit des Rangers James Tavernier et son ancien manager du Gers, Mark Warburton.

Boyd a écrit dans The Scottish Sun: «Joey Barton peut dire ce qu’il veut. Il peut scories Rangers, les joueurs avec lesquels il a joué et contre – et il peut prendre des photos de pot au football écossais toute la journée.

«Cela ne changera rien. Autant qu’il le voudrait, Barton ne peut pas réécrire l’histoire. Il a lamentablement échoué ici – et il le sait. »

Un joueur qui semble avoir un avenir chez les Rangers est Ianis Hagi, qui est actuellement prêté par Genk.

Le joueur de 21 ans, qui peut fonctionner comme milieu de terrain offensif ou attaquant, a déclaré qu’il était content chez les Rangers, mais l’international roumain a ajouté qu’il ne pensait pas trop loin.

Hagi a déclaré au Daily Mail: “Donc, la seule chose que je puisse dire en ce moment, c’est que je suis vraiment content des Rangers. Je suis vraiment content de ce qui s’est passé en deux mois en Ecosse.

“Je ne peux rien dire sur l’avenir en ce moment. La seule chose à laquelle je pense, c’est d’être en forme à 100% et prêt si la saison recommence. C’est mon seul objectif. Mon état d’esprit est de me mettre en forme et de travailler sur certaines faiblesses que j’ai.

«J’ai mes agents, AC Talent, qui travaillent très dur pour moi. J’ai foi et confiance en eux. Mon avenir est donc entre de bonnes mains grâce à mes agents. »

