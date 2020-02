Un ancien joueur partage ce qu’il a entendu à propos d’un joueur de 100 millions de livres sterling – HITC

Jadon Sancho a été fortement lié à un déménagement à Liverpool.

L’ancien footballeur et expert des médias Jan Aage Fjortoft a révélé sur Twitter que Liverpool souhaitait toujours signer Jadon Sancho.

L’ailier du Borussia Dortmund a été fortement lié à un déménagement à Anfield au cours des derniers mois.

En novembre, le Daily Mail a rapporté que Liverpool avait manifesté un «ferme intérêt» pour l’ancien jeune de Manchester City.

Mais le patron des Reds, Jurgen Klopp, a reconnu par la suite qu’il n’avait «aucune idée» de l’origine de la rumeur, minimisant les spéculations.

Cependant, l’expert du football allemand, ancien joueur de Premier League avec Barnsley et Middlesbrough, affirme que les champions européens sont intéressés, mais a révélé qu’ils avaient des inquiétudes concernant son prix, suggérant que Dortmund voulait 126 millions de livres sterling.

Selon The Mail, les géants de la Bundesliga chercheront environ 100 millions de livres sterling pour le décharger, ce qui est inférieur aux informations de Fjortoft.

Mais s’il a un rugissement pendant les quatre derniers mois de cette saison, le joueur de 19 ans – qui a 12 buts en 18 matches de championnat cette saison – peut s’attendre à ce que son prix augmente.

Même si Liverpool ne le comprend pas, ce ne serait pas la fin du monde.

Oui, c’est un talent fabuleux et son record de buts et son âge l’indiquent autant, mais Klopp a encore un certain Sadio Mane et Mo Salah comme options larges et les deux ont un long chemin à parcourir avant de commencer à décliner.

