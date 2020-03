Un ancien joueur revendique un as de 105 M £ avec «vision» et «technique» ne rejoindra pas Liverpool – HITC

Liverpool et Tottenham Hotspur sont liés à Philippe Coutinho.

Emmanuel Petit a déclaré à The Mirror qu’il ne pense pas que la cible annoncée de Tottenham Hotspur, Philippe Coutinho, retournera à Liverpool.

Coutinho était dans les livres de Liverpool de janvier 2013 à janvier 2018 lorsqu’il a rejoint Barcelone pour un montant de transfert initial rapporté par BBC Sport à 105 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain offensif international du Brésil a été brillant pendant son séjour chez les Reds, mais le joueur de 27 ans n’a pas réussi à avoir un impact massif au Camp Nou.

L’ancien homme de l’Inter, qui peut également jouer le rôle d’ailier, a rejoint le Bayern Munich pour un prêt d’une saison dans le mercato d’été.

Selon The Express, Tottenham et Liverpool font partie des clubs intéressés à signer Coutinho de Barcelone dans la fenêtre de transfert d’été.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Barcelone Petit a donné son point de vue sur l’avenir de Coutinho, et il ne pense pas que le Brésilien reviendra à Anfield.

Petit a raconté The Mirror à propos de Coutinho: “Je suis presque sûr que ça marcherait pour lui [returning to England]. Il s’intègre parfaitement à la Premier League. Il a la vision, la technique, la vitesse, il peut frapper, il a la créativité.

«Nous savons tous de quoi il est capable. J’étais un grand fan de lui quand il était à Liverpool. Je serais très, très heureux de le revoir en Premier League.

«Il ne retournera pas à Liverpool. Quand j’étais à Barcelone, ils voulaient que je revienne à Arsenal, et c’était tentant – j’étais sur le point de retourner à Arsenal.

«Mais à la fin de la journée, je me disais« Emmanuel, tu dois être honnête avec toi-même. Si tu es parti il ​​y a un an, c’était pour une raison. »

“Si Coutinho est honnête avec lui-même, depuis qu’il a quitté Liverpool, ils ont remporté la Ligue des champions et ils sont en passe de remporter la Premier League. Liverpool n’a pas eu besoin de lui, alors pourquoi retournerait-il à Liverpool? “

Statistiques

Au cours de sa période de prêt au Bayern jusqu’à présent cette saison, Coutinho a marqué huit buts et fourni six passes décisives en 22 matches de Bundesliga, et a marqué un but et fourni deux passes décisives en sept matches de Ligue des champions, selon WhoScored.