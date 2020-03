Un ancien joueur testé positif pour le coronavirus et la FIFA pourraient prendre une décision retentissante: suspendre les qualifications asiatiques

Thomas Kahlenberg, qui a disputé la Coupe du monde 2010 avec le Danemark, a été testé positif pour un contrôle du coronavirus et aurait pu infecter deux équipes de football danoises. L’ancien joueur de football était en tant qu’invité dans le match de championnat entre Brondby et Lyngby Après son retour d’un voyage en Hollande et est entré en contact avec les joueurs des écoles.

Pour cette raison, le conseil d’administration de Brondby a mis en quarantaine pendant deux semaines treize personnes sur le campus qui étaient en contact avec l’ancien joueur Wolfsburg, tandis que les dirigeants de Lyngby décidaient d’isoler trois joueurs qui s’étaient passés dans le club rival.

Ce qui est certain, c’est que le coronavirus a commencé à piétiner sur le territoire européen et les différentes organisations de football ont commencé à prendre des mesures pour prévenir cette maladie. Par exemple, en Italie, ils ont décidé que plusieurs jeux se joueraient à huis clos et d’autres sont suspendus.

Face à ce problème, les hauts dirigeants de la FIFA sont sur le point de prendre une décision qui va parler. Par une déclaration, ils ont averti qu’il y avait une proposition de “reporter les prochains matchs” des qualifications asiatiques pour Qatar 2022.

“La FIFA et l’AFC se sont rencontrées à Zurich pour analyser l’actualité du football en Asie. Pour le bien-être et la santé de tous ceux qui participent à un match de football restent la priorité absolue, et pour cette raison, les fédérations membre impliqué dans les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 et la Coupe d’Asie 2023 ils vont proposer le report de ces affrontements“, a confirmé dans un communiqué.

Cette décision a objectif principal pour arrêter ou empêcher la propagation du virus dans les pays asiatiques, principal point d’origine de cette épidémie mondiale. Le dernier mot n’est pas encore prononcé, mais la vérité est que des décisions plus décisives pourraient être prises concernant le coronavirus. Jusqu’au moment, les qualifications asiatiques pour le Qatar 2022 devront attendre encore un peu …