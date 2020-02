Un ancien PDG de Liverpool nomme une figure surprise faisant partie intégrante de son récent succès

Date de publication: vendredi 21 février 2020 7:10

L’ancien PDG de Liverpool, Ian Ayre, a récemment nommé un manager de Liverpool autre que Jurgen Klopp qui était crucial pour transformer le club en ce qu’il est devenu, et a longuement parlé des turbulences subies lors de la propriété précédente.

Les rouges semblent prêts à mettre fin à leur sécheresse de 30 ans en devenant champions anglais cette saison, avec l’allemand Klopp considéré comme la figure de proue de la revitalisation du club.

Avec une multitude de noms de superstars actuellement à leur apogée, et les étoiles montantes Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold avec leurs meilleures années encore à venir, le club Anfield semble équipé pour soutenir une période de succès prolongée.

Cependant, il y a moins d’une décennie, le club a été confronté à une ruine financière sous la propriété précédente du duo américain Tom Hicks et George Gillett.

S’exprimant dans une interview exclusive à Goal, l’ancien PDG des Reds, Ian Ayre, a levé le couvercle sur ces moments tumultueux.

“Je pouvais voir que commercialement, l’entreprise était vraiment pauvre”, a déclaré Ayre.

«C’était loin derrière les concurrents de United et ils perdaient beaucoup d’opportunités.

«Ils ont remporté la Ligue des champions en 2005 et n’en ont pas vraiment profité commercialement.

«Je suis vraiment allé là-bas pour essayer de transformer les revenus comme le grand défi. Ensuite, nous nous sommes retrouvés impliqués dans le gros problème de propriété et cela a vraiment déchiré le tissu de l’entreprise.

«C’était tragique à bien des égards et c’était ironique parce que nous ajoutions des revenus avec le gros contrat de sponsoring avec Standard Chartered, le contrat avec New Balance, ceux qui venaient à la table et, en même temps, nous faisions de l’hémorragie d’argent à cause de la structure avec propriété.

«Nous avons vraiment commencé à prendre le virage lorsque Fenway Sports Group est arrivé.

«J’ai travaillé très étroitement avec John [Henry] et Tom [Werner] et Mike [Edwards] et c’était un processus de sept ou huit ans, et ce processus se poursuit encore aujourd’hui. Je pense que n’importe qui là-bas dirait qu’ils ont encore du travail à faire. »

Klopp semble être la solution idéale pour le club de Merseyside, avec sa marque unique d’enthousiasme et de charisme se mêlant superbement à la passion des fidèles d’Anfield.

Cependant, Ayre pense que le rajeunissement du club a commencé avec un ancien manager qui avait également un lien spécial avec les fans.

“Jurgen est incroyable et je suis son plus grand supporter et je l’ai amené au club, mais cette transformation du côté de la gestion a commencé avec Kenny Dalglish», A ajouté Ayre.

«Ramener Kenny pour stabiliser le navire lorsqu’il était en ébullition. Il fait partie de ces licornes uniques qui pourraient amener tout le monde à adhérer et à se réaligner très rapidement, et il a fait un travail incroyable, nous a emmenés à deux finales au cours de sa première année, puis à devenir le type d’entraîneur qui connaissait bien le jeu et jouerait et développerait les jeunes.

«Ensuite, Brendan entre et fait un travail formidable et nous amène à la deuxième place et, finalement, fait la transition jusqu’à Jurgen, qui est vraiment un phénomène.

«Rien de tout cela n’est arrivé du jour au lendemain. Nous avions un plan, nous devions le suivre.

“Sur le terrain, si vous regardez l’équipe qui joue maintenant, je suppose qu’il y a six ou sept joueurs comme Jordan Henderson qui ont été là tout au long de ce voyage pour lequel j’étais là et d’autres qui sont arrivés pendant cette chronologie comme James Milner, Sadio Mane et Roberto Firmino, et d’autres qui sont allés et viennent comme Luis Suarez ou Coutinho.

“Cette idée que quelqu’un pourrait reprendre un club à ce niveau maintenant et le transformer simplement avec deux ou trois joueurs, je ne l’achète pas.

“Vous devez avoir un système et un processus et vous devez construire l’entreprise sur le terrain ainsi que l’entreprise hors du terrain.”

