Un aperçu détaillé des renforcements potentiels du Real Madrid pour la saison prochaine

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de ses joueurs prêtés, la Castille, ses petits détails tactiques et autres réflexions pertinentes sont désormais chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

Le Real Madrid a un bassin incroyable de prêteurs talentueux dans les livres. Ces joueurs ont une concurrence féroce qui fait obstacle à leur retour. Où en sont-ils? Comment Mbappe, Haaland et Camavinga s’intégreraient-ils? Voici une ventilation:

La deuxième saison d’Achraf à Dortmund a été étrange à couvrir. Il a montré des éclairs de son plafond d’un mile de haut offensivement tout en devenant un tamis défensif que les équipes exploitent encore et encore. Lucien Favre l’a surtout joué en tant qu’ailier droit, juste devant Lucasz Piszczek dans un 3-4-3. Il est rarement en position de couvrir le côté faible, fait du jogging en transition défensive, et même lorsqu’il est là, les ailiers adverses peuvent le dominer pour une tête au deuxième poteau.

Favre affichant Achraf sur l’aile droite, dans une position plus élevée en combinaison avec Thorgan Hazard et Jadon Sancho, est un moyen de masquer ses déficiences défensives. Mais lorsque vous jouez comme l’arrière latéral de l’équipe comme le fait Pisczcek, avoir Achraf comme filet de sécurité ne vous donne pas beaucoup de confiance défensivement.

Cela ne correspond pas. Achraf est trop rapide en transition pour ne pas être meilleur qu’il ne l’est en couvrant les flancs. Vous pouvez parfois voir les engrenages mentaux tourner dans son cerveau. Il voit la course se faire derrière lui – il le regarde fixement – et a le temps de s’y rendre, et choisit simplement de ne pas le faire. Sous Zinedine Zidane, il était meilleur défensivement qu’il ne l’était offensivement. (Sous Zidane, vous pouviez voir son potentiel offensif, mais il n’avait pas la confiance nécessaire pour prendre son marqueur et mettre une croix appropriée comme il l’a fait à Castilla. D’un autre côté, son QI défensif était bon, et il reviendrait en cas de besoin. Tout cela est encourageant – sa défense va probablement s’améliorer à l’avenir s’il revient au Real Madrid.)

Offensivement, Achraf a été un mastodonte. Son nombre d’assistances (10 au total, quatrième de la ligue) est probablement biaisé, car son xA est faible et il n’effectue pas beaucoup de passes clés ou n’est pas classé haut dans les croix terminées. Ses coéquipiers ont profité des occasions qu’il a mises en place. La plupart des dégâts d’Achraf proviendront de croix. Un seul joueur de la Ligue des champions cette saison – Kostas Tsimikas – a inscrit plus de croix dans le banc des pénalités cette saison.

Mais ses surcharges en tant qu’arrière et ailier sont dévastatrices. Il est devenu une menace de but de sa position. Il peut soit arriver au bout des croix, soit couper et tirer avec l’un ou l’autre pied. Ses arrivées dans le dernier tiers sont difficiles à défendre.

Achraf a 21 ans. Sa brutalité se montre toujours offensivement (mais pas autant que sur la défensive). Personne en Bundesliga n’a autant intercepté ses passes qu’Achraf (40 au total). Il est donc en retard dans les passes progressives. Ses dribbles, ses mouvements et ses croisements rompent les lignes – pas son passage vertical.

Mais certains de ces chiffres sont biaisés. Une partie du problème de la précision des passes est que votre position la dictera. Achraf se fait retirer ses passes, mais il tente également de nombreuses passes directes. Ceux qu’il retire sont propices à l’attaque de l’équipe. Ceux qu’il n’a pas de but:

Achraf a passé suffisamment de deux ans à Dortmund pour que des portes lui soient ouvertes. Il peut y rester et l’appeler chez lui pendant des années. Si Zidane le ramène au Real Madrid, Achraf n’a aucune garantie qu’il aura le même succès individuel.

Mais même Zidane pourrait ne pas être en mesure de faire un terrain suffisamment solide pour le Marocain. Il ne dira pas à Achraf qu’il reviendra pour commencer. Le message sera clair: revenez, devenez un acteur important de la rotation, soyez patient, et l’avenir vous appartient finalement (à condition que vous progressiez). Ce scénario pourrait être pris de toute façon pour un jeune enfant qui veut juste jouer. Carvajal a chuté depuis la saison 2016-2017; mais il a repris sa forme cette saison et est dans sa fenêtre de pointe. C’est un endroit difficile pour le Real Madrid et Achraf.

Mbappe n’a aucun souci de temps de jeu comme tout autre joueur de cette liste l’aurait fait. Il entre parfaitement et est un ajustement parfait de plusieurs façons: il est polyvalent, peut jouer n’importe où dans les trois premiers, et Zidane aime que ses attaquants se connectent avec les milieux de terrain sans sacrifier leur capacité chirurgicale à courir sur l’épaule de la ligne défensive en une contre-attaque. Mbappe peut jouer en tant qu’attaquant itinérant, ou à droite en tant qu’ailier non traditionnel qui peut constamment pénétrer à l’intérieur dans le demi-espace et utiliser son aile comme sortie ou leurre tandis que la défense revient en arrière. Il marquera des seaux de buts de chaque position. Ce dernier point à lui seul fait de lui une signature urgente si (et quand) il est réalisable.

Il y a une certaine aura inévitable que Kylian Mbappe est un joueur du Real Madrid qui est simplement prêté à Paris. Il flirte avec Zidane et le Real Madrid de la même manière qu’Eden Hazard avant de rejoindre. Plus récemment, en février, Mbappe s’est souvenu d’une histoire concernant la visite surprise de Zidane à l’âge de 14 ans. Zidane, le directeur sportif du Real Madrid à l’époque, a demandé à voir Kylian et à le conduire à l’entraînement:

«Zidane nous a rencontrés sur le parking près de sa voiture, et c’était une très belle voiture, bien sûr. Nous avons dit bonjour, puis il m’a proposé de me conduire sur le terrain pour m’entraîner. Il montrait du doigt le siège avant, comme «Allez, montez.» »

“Mais je me suis juste figé et j’ai demandé:” Dois-je retirer mes chaussures? “

“Hahaha! Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Mais c’était la voiture de Zizou!

«Il pensait que c’était vraiment drôle. Il a dit: “Bien sûr que non, allez, entrez.”

«Il m’a conduit sur le terrain d’entraînement, et je pensais juste à moi-même, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas réel. Je dois encore dormir dans l’avion.

“Parfois, même lorsque vous vivez vraiment quelque chose, cela ressemble à un rêve.”

Mbappe a connu des hauts et des bas avec la direction du PSG. Il aime Zidane. Pourtant, il est naïf de penser que tout est scellé. Le PSG ne vous facilitera pas la tâche. Leur directeur sportif, Leonardo, a publiquement froncé les sourcils à Zidane pour avoir parlé ouvertement de son attaquant français. Il essaiera agressivement d’encrer Mbappe à un nouvel accord, et s’il ne le peut pas, il le gardera jusqu’à la dernière seconde possible.

Ne soyez pas sûr que le PSG le vendra à la fin de son contrat. Ils survivront probablement aux réglementations FFP s’ils ne le tirent pas profit. S’ils gagnent la Ligue des champions lors de la dernière année de Mbappe avant qu’il ne marche gratuitement – cela vaut en soi plus que le prix qu’ils obtiendront pour lui. N’est-ce pas la raison pour laquelle nous signons à ces joueurs de lever des trophées? Le PSG n’est pas un club nourricier.

Une chose à laquelle penser: si Mbappe et Achraf jouent à droite ensemble, ce n’est pas une tonne de couverture défensive. Mbappe n’est pas un presseur agressif par nature, et ses chiffres de pression défensive sont pratiquement nuls. Il aura probablement plus de sens avec Carvajal s’il joue à droite – ou Casemiro et Valverde auront beaucoup de terrain à couvrir.

Martin Odegaard génère des chances dans le dernier tiers pour gagner sa vie. Ses passes décisives, 5,4, sont deuxièmes de la ligue après les 10+ de Lionel Messi. Odegaard a généré la troisième passe la plus importante de la Liga (45), la troisième plus de passes dans le dernier tiers (66) et la cinquième passe la plus progressive (220). Il est l’un des meilleurs joueurs d’Espagne. Vous devez faire de la place pour quelqu’un comme ça, non?

Quelque chose dans la liste devra bouger pour que cela se produise. Même si le Real Madrid ne signe pas un autre milieu de terrain, Fede est apparu comme un rouage indispensable au plan de Zidane. Si Luka Modric reste encore un an, le retour d’Odegaard est moins probable.

Le Real Madrid a eu des vétérans clés pour chaque poste dans lequel un propriétaire réside patiemment. Ils ont gagné du temps avec des périodes de deux ans pour Achraf, Odegaard et Reguilon. Mais même après deux ans, peu de choses se sont ouvertes. Marcelo, Modric et Carvajal sont toujours là. Le club est-il prêt à se séparer d’au moins deux d’entre eux afin de récupérer une future pierre angulaire? Une solution possible: il suffit de prolonger les périodes de prêt pour une autre année. Cela pourrait aller dans les deux sens. Kovacic, l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League cette saison, était fatigué d’attendre.

Le contrat de Modric expire en 2021. Le Real Madrid peut-il résister à l’envie de signer une autre star (Pogba) au milieu de terrain jusque-là? S’ils ne le peuvent pas, ils devront peut-être étendre ce crédit à un prêt de sept ans.

Eduardo Camavinga joue au football professionnel depuis un total de (presque) deux saisons. Il n’a joué que sept fois à l’âge de 16 ans lors de sa première saison dans l’équipe A de Rennes – devenant ainsi le plus jeune joueur à s’être adapté au club. Un an plus tard, il s’est transformé en l’un des milieux de terrain les plus prometteurs non seulement de son pays, mais de tout le continent, point final. Il est bon. Il est lié à de grands clubs, dont le Real Madrid, pour une bonne raison.

La deuxième saison de Camavinga au sommet a été une révélation. Il s’est fait un rouage indispensable dans la constitution de l’équipe – plongeant profondément entre les défenseurs centraux pour ouvrir l’espace et traîner des presseurs pleins d’espoir avant de les éluder et de briser leur ligne. Il résiste à la presse, se déplace dans de bonnes positions de sortie pour ses défenseurs et peut dribbler hors d’un endroit serré pour trouver des joueurs ouverts en transition. Il est un bon distributeur – avec encore de la place pour améliorer son passage.

Certains s’inquiètent de sa capacité à être le remplaçant de Casemiro. Une partie de cette hystérie a été alimentée par les commentaires d’Alvaro Benito dans AS, où Benito a déclaré que Camavinga n’est pas un spécialiste défensif, et qu’il n’a pas la compréhension positionnelle d’un milieu de terrain défensif. Benito a fait valoir que le Real Madrid joue avec trop de joueurs devant le ballon et a besoin de quelqu’un à cette position d’ancrage qui peut fournir plus d’équilibre au milieu de terrain.

Il y a du vrai là-dedans. Camavinga est un joueur d’attaque. Il lit le jeu comme un milieu de terrain central. Seuls six joueurs de Ligue 1 ont été dribblés plus cette saison, et jouer au Real Madrid ne fait qu’amplifier vos lacunes défensives. Mais il y a aussi une dureté à cette critique. Camavinga est le leader de la ligue dans les tentatives de plaqués, remportant 58 de ses 98 duels. 39 de ces plaqués sont venus dans son propre tiers défensif. Il est discipliné et couvre le terrain. Et encore: il a 17 ans. Casemiro n’est pas devenu vraiment discipliné en position jusqu’à cette saison. Des douleurs de croissance seront là.

Le plus grand obstacle du Camavinga est un obstacle auquel pratiquement tous les jeunes joueurs qui arrivent au Real Madrid sont confrontés: une forte compétition. Le rôle d’ancrage au Real Madrid n’est pas profond, mais il est cimenté avec un Casemiro, qui prendra rarement une pause. Zidane choisit souvent de changer le schéma en double pivot lorsque Casemiro ne peut pas jouer, plutôt que de remplacer le Brésilien par un joueur aux vues similaires. (Ironie du sort, cela pourrait simplement suivre Camavinga.) Les gens qui s’attendent à ce que Camavinga fente la saison prochaine en tant que milieu de terrain défensif de secours de l’équipe devront repenser leurs attentes. Cela pourrait même être un scénario de signature et de prêt si cela se produit. Cela devra peut-être se produire de toute façon si Rennes se qualifie pour la Ligue des champions.

Sergio Reguilon a déjà dépassé son temps de jeu de la saison dernière et a mis à profit la remontée de ses minutes. Il est probablement l’arrière gauche le plus en forme d’Espagne (bien que Marc Cucurella et Jose Gaya aient tous deux un cas).

Le mariage avec Séville cette saison a été formidable pour son développement. Julen Lopetegui utilise ses arrières comme personne d’autre en Espagne. (Jesus Navas, arrière droit de Séville, a la plus forte utilisation de quiconque dans le pays. Il mène la ligue en: tentatives de passes, passes dans la surface de réparation, passe dans la surface de réparation et touche.)

Reguilon ne transmet pas autant de possession que Navas, mais il joue toujours un rôle important dans le jeu bidirectionnel de Séville. Il joue en tant qu’arrière gauche de l’équipe et apparaît dans presque toutes les positions dans le dernier tiers – faisant des chevauchements, des chevauchements et parfois même des sauts incessants au centre pour tirer hors de la surface. Il se remet rapidement en place en cas de besoin.

Seulement trois arrières latéraux en Liga (Cucurella, Carvajal, Navas), lançant plus de passes clés que Reguilon, qui s’est amélioré offensivement cette saison sous Lopetegui.

«J’ai beaucoup à remercier le patron. Pas seulement maintenant, mais pour toute ma vie », a déclaré Reguilon en janvier.

«Il m’a donné confiance la saison dernière, mais surtout cette saison, il m’a donné la confiance nécessaire pour démontrer ce que je peux faire.

Reguilon a la même énigme qu’Odegaard. Ils attendent tous les deux que Modric et Marcelo quittent le club respectivement. Est-ce que quelque chose bougera? Mendy ne va nulle part – ni lui non plus. Un tandem Reguilon / Mendy sur le côté gauche semble juteux – mais Zidane et Reguilon devraient accepter un tel rôle. Si le Real Madrid ne voit pas la valeur urgente en lui, quelqu’un le fera.

Haaland continue d’être un monstre de la nature, sans aucun signe clair de transformation d’un hulk offensif à un simple humain. Il a neuf buts en Bundesliga en huit matches avec un xG de 4,8. Il a été mortel. Le fait qu’il ralentisse implique une certaine naïveté que les choses se normalisent et régressent à la moyenne. Il a neuf buts sur 19 tirs – un chiffre légèrement plus cool que ses huit précédents sur 12.

Haaland est Luka Jovic cette année. (Il est meilleur que Jovic de l’an dernier, mais le parallèle réside dans l’efficacité de Jovic en Bundesliga et en Ligue Europa. Haaland le fait à un niveau plus élevé, et le faisait en Ligue des champions avant que Dortmund ne rebondisse.) Mais à quoi coûterait Haaland? Haaland accepterait-il même? Il a choisi Dortmund parce qu’il savait qu’il aurait du temps pour jouer. Il a été pragmatique avec son développement et n’accepterait probablement pas un rôle de réserve. Pour qu’il arrive, Jovic devrait probablement partir ou être prêté. Ce serait fou d’abandonner Jovic si tôt. Les jeunes joueurs ont montré qu’ils pouvaient éventuellement se frayer un chemin dans les plans de Zidane – et Jovic était un signataire de Zidane.

Haaland n’est pas un attaquant de type Zidane. (En termes plus clairs, ce n’est pas Karim Benzema.) Jovic a souffert cette année en ce qui concerne le fait de trouver des minutes parce qu’il est un attaquant trop traditionnel. Haaland n’est pas comme Benzema. Il est constamment le joueur le plus haut sur le terrain, et lorsque Dortmund se défend, il mène un bloc 4-5-1. Il ira sans grandes parties du jeu avant qu’il n’apparaisse pour marquer. Benzema cherche constamment à relier les points. Ce que Haaland manque dans le jeu de liaison, il le compense, vous savez – en marquant.

Zidane pourrait essayer de jumeler Haaland et Benzema ensemble, et laisser le mouvement hors-ball d’élite de Haaland se nourrir de la capacité de jeu de Benzema – mais alors l’un des nombreux joueurs créatifs de l’alignement du Real Madrid serait sacrifié. Il serait difficile de voir ce mouvement se concrétiser jusqu’à ce que Benzema ou Jovic partent.

(Je serais surpris si Haaland est bientôt un joueur du Real Madrid, mais je voulais souligner à quel point il était formidable.)

Ce fut une montagne russe d’un sort de prêt à Arsenal pour Ceballos. Son énergie sur le banc au début de la saison était contagieuse. Quand Emery le ferait descendre du banc au début de l’automne, les Emirats recevraient une secousse d’énergie. Ses touches étaient agréables aux yeux. Il se faufilait hors des espaces restreints et fournissait des coups frénétiques de l’extérieur de la boîte. Il s’est éloigné, s’est blessé et n’a jamais vraiment récupéré. Les fans gémissaient avec ses dribbles superflus, parfois.

Depuis que Mikel Arteta a pris le relais à Arsenal, Ceballos a finalement retrouvé son chemin dans l’équipe et a retrouvé sa verve. Arteta canalise tout à travers le milieu de terrain espagnol. Par 90, Ceballos est la cible de passes 65,6 fois – le plus grand nombre de tous les joueurs de l’équipe. Le seul joueur qui a plus de touches par 90 dans l’équipe est Callum Chambers.

Arteta fait jouer Ceballos en tant que milieu de terrain défensif – bien que principalement en double pivot. Il s’agit d’un développement discret qui se déroule à Londres: Ceballos est déployé comme point d’ancrage de l’équipe. Il tombe entre les arrières centraux, est le distributeur en chef et est ultra résistant à la presse. Une mise en garde: les équipes de Premier League doivent toujours le presser et le mettre à l’épée. Ceballos a bien joué dans ce rôle, mais nous attendons toujours un échantillon de grande taille où les équipes mettront plus de pression sur lui. Sa couverture défensive n’est pas excellente – bien qu’il travaille dur pour appuyer et pourchasser.

“J’ai vu Zidane à Valdebebas il y a quelques mois alors que je me remettais de ma blessure et il m’a dit qu’il avait regardé mes matchs avec Arsenal”, a déclaré Ceballos la semaine dernière.

«J’ai une bonne relation avec lui et il m’a toujours dit que nous sommes des joueurs similaires dans le sens où je dois jouer très souvent pour être en bonne condition. Il m’a toujours dit que mon avenir est au Real Madrid et que je devais être patient car j’aurais probablement une chance »

Le genre de patience que Zidane a prêché à Ceballos peut ne pas plaire à un joueur qui pourrait avoir plus de minutes ailleurs.

(Deux joueurs marginaux qui n’ont pas été sur la liste: Andriy Lunin et Jesus Vallejo. L’avenir de Lunin pourrait être le gardien de but de l’équipe la saison prochaine. Il a été bombardé de tirs à Segunda car le Real Oviedo est un trou noir défensivement. Lunin a généralement bien géré, sauf quelques erreurs. Vallejo a encore un long chemin à parcourir pour retrouver son niveau de Francfort.)