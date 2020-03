Un arbitre argentin a eu des contacts avec Jorge Jesús et a été isolé: “Nous nous sommes serré la main”

Alors que le contre-test des médecins manque toujours, Jorge Jesús testé positif pour un contrôle de coronavirus. L’entraîneur de Flamengo a commencé à ressentir certains symptômes, il a été testé et efficace rejoint la liste des personnages sportifs atteints de cette maladie.

Cependant, cette situation a alerté un arbitre de football argentin. Facundo Tello a mené le dernier match de Flamengo par la Copa Libertadores contre Barcelone de l’Équateur, dans ce qui était la victoire 3-0 du dernier champion, et Il avait un contact direct avec l’entraîneur portugais.

“Avec lui, nous avons eu le lien de salutation, de serrer la main. J’étais au courant du cas du vice-président et pour cette raison, même si nous ne l’avons même pas franchi, l’AFA a pris la mesure de précaution pour nous isoler, et cela me semble très bon “, a déclaré Tello, en dialogue avec Radio Continental.

Et dans le même esprit, l’arbitre a indiqué que ses coéquipiers avaient perdu la première date de la Super League Cup: “Mes collègues Nico (Lamolina) et Pablo (González) ont été remplacés. Ils sont sous le même régime et les quatre membres de l’équipe arbitrale et Ángel Sánchez, conseiller du match, sont sans symptômes. C’est une situation à laquelle nous ne sommes pas habitués. Je dois prendre soin de moi et de ceux qui m’entourent, c’est une situation inconfortable. Dimanche, je suis arrivé à Bahía Blanca et je prends des précautions et je m’isole avec ma famille. “