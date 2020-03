Un arrêté royal permettra de prolonger les contrats concernés par l’ERTE

Il ne serait exécutable que si, à cette date, ils se trouvaient dans cette situation. Elle ne serait jamais applicable aux joueurs qui, non soumis à cette mesure de travail, mettent fin à leur contrat à cette date..

27/03/2020 à 20:38

CET

Ramon Fuentes

Le 14 mars, le Conseil des ministres est convenu de déclarer un état d’alarme, en vertu du décret royal 463/2020, du 14 mars à l’occasion de la crise sanitaire provoquée par la pandémie COVID-19.

Par la suite, le 17 mars, le Conseil des ministres a approuvé le décret-loi royal 8/2020 du 17 mars de mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social de COVID-19, afin d’arbitrer une batterie de mesures qui atténueraient, dans une certaine mesure, la crise sanitaire, économique et sociale générée par la pandémie de COVID-19.

Cependant, selon le gouvernement, la situation extraordinaire et urgente que traverse actuellement notre pays nécessite l’adoption de nouvelles mesures qui répondent de manière adéquate aux besoins découlant des conséquences changeantes de cette crise sanitaire, qui supposent une altération sérieuse et sans précédent de notre vie quotidienne.

Parmi les mesures à approuver figure un nouveau décret-loi royal, dont l’art. 5 états:

“Article 5. Interruption du calcul de la durée maximale des contrats temporaires. La suspension des contrats temporaires, y compris la formation, les secours et les contrats intérimaires, pour les causes prévues aux articles 22 et 23 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars, entraînera l’interruption du calcul de sa durée et des périodes de référence équivalentes à la période suspendue à l’égard des travailleurs concernés“

À mesure que le portail spécialisé en droit IUSPORT progresse; dans ce contexte d’ERTES dans lequel nous sommes, sur la base de cet article et compte tenu du caractère temporaire des contrats des sportifs professionnels, les contrats des athlètes professionnels des clubs utilisant ERTES reprendraient après la suspension, étant entendu que sa validité serait prolongée aussi longtemps que durerait la suspension.

Autrement dit, en pensant au domaine du football et du basket-ball, par exemple, dans le cas des clubs hébergés par ERTE, les contrats pourraient être prolongés ex lege au-delà du 30 juin, sans avoir besoin de prolongations expresses, l’hypothèse que les concours doivent se prolonger au-delà de cette datea.

Une mesure qui ne serait jamais applicable aux contrats des footballeurs qui, arrivés à cette date et non soumis à ces ERTES, seraient initialement considérés comme résiliés à compter du 1er juillet 2020. Une situation, comme nous vous l’avons dit dans SPORT, Quoi est au détriment de la décision prise par la FIFA qui travaille à prolonger cette date avec les clubs, les ligues et les syndicats ainsi que la possibilité d’élargir le marché des transferts de la fin des ligues, s’il devait cesser de jouer, jusqu’à la fin de 2020.