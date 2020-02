Un as de 25 millions de livres sterling admet que les Spurs l’ont surpris en janvier, le déménagement prévu pour l’été – HITC

Tottenham Hotspur a capturé Steven Bergwijn dans la fenêtre de transfert de janvier.

Steven Bergwijn, le nouveau garçon de Tottenham Hotspur, a déclaré au Guardian qu’il ne s’attendait pas à bouger en janvier – mais il ne pouvait tout simplement pas dire non aux Spurs.

Bergwijn avait vraiment émergé comme un meilleur ailier avec le PSV Eindhoven, obtenant 14 buts et 12 passes décisives lors de l’Eredivisie la saison dernière.

Le joueur de 22 ans a attrapé cinq buts et 10 passes décisives dans la première moitié de cette saison, et Tottenham en avait vu assez pour lancer un grand coup pour lui.

Les Spurs ont payé 25 millions de livres sterling pour emmener Bergwijn dans le nord de Londres en janvier, Jose Mourinho ajoutant l’ailier malgré le fait que les fans s’attendent à ce qu’un attaquant arrive à la place.

Bergwijn a eu un impact instantané avec un superbe premier but contre Manchester City, et a de nouveau montré sa qualité contre Aston Villa aujourd’hui, remportant un penalty pour le deuxième but de Tottenham dans une victoire 3-2.

Le Néerlandais espère garder cette forme, et il a parlé de son déménagement aux Spurs, partageant certains des détails personnels qui sont venus dans la constitution.

Bergwijn a admis que c’est son père qui l’a appelé et lui a dit de faire ses bagages parce qu’il déménageait à Londres, ajoutant que le transfert était «rapide».

L’ailier a noté qu’il ne s’attendait pas à rejoindre les Spurs en janvier, et pensait plutôt que ce serait un déménagement d’été s’il devait quitter le PSV, mais sentait simplement qu’il ne pouvait pas dire non à Tottenham quand ils sont venus appeler.

“Mon père m’a appelé et m’a dit:” Emportez vos affaires, vous allez à Londres “”, a déclaré Bergwijn. «C’était rapide. Je ne m’attendais pas à effectuer le transfert en janvier. J’ai pensé en été. Mais si Tottenham vous veut, vous ne pouvez pas dire non », a-t-il ajouté.

