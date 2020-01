Un as recherché rejette le Celtic – il veut plutôt rejoindre les Rangers – HITC

Stoke City est sur le point de perdre l’attaquant vedette Tyrese Campbell avec les géants de la Premiership écossaise et les rivaux de Old Firm Rangers et Celtic qui s’affronteront.

L’attaquant de Stoke City Tyrese Campbell a pris une décision entre les Rangers et le Celtic, selon The Record, avec Ibrox sa destination préférée.

La montée rapide d’un phénomène de 20 ans s’avère plutôt douce-amère pour les fans de Potters. Campbell a été une révélation depuis que Michael O’Neill a pris le relais, marquant cinq fois en sept départs, dont une superbe doublure contre Huddersfield et le vainqueur à l’extérieur du leader de la ligue West Brom lundi.

Mais avec l’expiration du contrat de Campbell en juillet, son séjour à Stoke semble déjà toucher à sa fin. De plus, l’international U20 d’Angleterre ne coûtera que 400 000 £ en compensation.

Celtic aurait pu espérer que Campbell serait Moussa Dembele Mk 2, quatre ans après que The Hoops se soit précipité pour signer le talentueux Français dans un accord à prix réduit avec Fulham.

Mais Campbell ne suivra pas les traces de Dembele après tout. Le Record rapporte que le jeune joueur de Manchester City n’a aucun intérêt à se lier avec les champions écossais de Premiership – mais une décision de rivaliser avec les rivaux Rangers fait appel.

Le Gers a été informé que Campbell préfèrerait les rejoindre plutôt que leurs voisins vêtus de vert et cela pourrait être considéré comme une réflexion sur les progrès rapides accomplis par le club depuis que Steven Gerrard a pris la direction.

Tant de jeunes joueurs sont passés de force en force sous un entraîneur qui a perfectionné son métier en charge des réserves de Liverpool. Et avec Jermain Defoe qui a récemment eu 37 ans, Campbell pourrait penser qu’il a plus d’avenir chez les Rangers que chez les Celtes qui ont récemment investi 3,5 millions de livres sterling sur un autre jeune buteur – le Polonais Patryk Klimala.

