Un audit révèle la «générosité» de Blatter

Gianni Infantino est prêt à mettre fin à la mauvaise réputation de la FIFA. En 2016, l’Italien est entré comme la plus haute autorité de l’agence et Il a entrepris de nettoyer après les scandales découverts par son prédécesseur, Joseph Blatter, qui était en fonction entre 1998 et 2015.

18/02/2020 à 19:03

CET

Oscar Cubero

“Nous allons restaurer l’image de la FIFA.” Dit et fait, depuis dès son entrée en fonction, il a commandé au cabinet Deloitte un rapport qui consistait à revoir toutes les sommes versées de 2005 à 2015 aux personnes qui faisaient partie de son cercle de football: directeurs de fédérations ou élus, entre autres. Un audit privé qui s’est terminé en février 2017 et auquel Le Monde, un journal français, a eu accès.

Selon ce que rapporte le journal, dans le rapport, la FIFA a effectué des paiements bancaires “sans enregistrer les coordonnées des bénéficiaires des paiements”. Beaucoup d’entre eux, selon Deloitte, recevaient annuellement 300 000 euros. Ainsi, ils mettent en évidence une série de cas frappants:

Le premier, un appartement dont Jérome Valcke a profité plusieurs mois avant la Coupe du monde au Brésil pour lequel la FIFA a déboursé 232 800 $. Il n’en avait pas assez avec cela, il a dépensé 31 396 $ entre 2008 et 2015 pour «des achats de luxe de fleurs, de champagne ou de vêtements». Selon le protagoniste, les dépenses sont justifiées par la FIFA.

Les cas suivants proviennent de l’ancien président des FAC, Issa Hayatou, et du Thaï Worawi Makudi. L’agence a payé jusqu’à 217 322 $ en frais médicaux pour le premier et 309 868 $ pour couvrir les factures du second.. Le présent veut oublier le passé, mais la FIFA a payé 22 827 $ en “ dépenses privées ” à Reynald Temarii de Tahiti – une personne impliquée dans le processus Qatar 2022.