Un autre cas de coronavirus positif dans le football argentin

Gonzalo Biedma, un footballeur actuel pour Centro Español, une équipe qui joue dans le First D, a reçu le résultat positif de COVID-19 et a été isolé dans un hôtel du centre-ville pour se conformer au protocole et commencer la récupération.

Sans aller plus loin, le milieu de terrain s’est entretenu avec Solo Ascenso et a exprimé ses sentiments: « Mercredi dernier, j’ai commencé avec une gorge qui démange et un peu de mucus. Je pensais que c’était un rhume, j’ai quitté le travail, je suis rentré chez moi, j’ai pris un bain et quand je voulais manger quelque chose, je n’aimais pas la nourriture. «

« Ce matin-là je me suis réveillé avec de la fièvre et sans odeur, j’ai mis ma jugulaire et je suis allé faire le prélèvement à l’hôpital. Ils m’ont emmené dans une petite pièce sans rien, juste une chaise, ils m’ont fait ça là-bas. Je suis resté de neuf à cinq heures de l’après-midi, à jouer avec le téléphone portable et à dormir, en attendant de voir s’ils pouvaient me donner le résultat ce jour-là « , a ajouté Biedma.

Et dans le même ordre d’idées, il a raconté comment il avait découvert que c’était positif: « À cinq heures et demie, ils m’ont dit qu’ils n’allaient pas me donner les résultats à l’époque, alors ils m’ont référé à un hôtel du centre-ville. Ils m’ont emmené à cet endroit, j’ai ils ont expliqué le protocole et Vendredi seulement, ils m’ont appelé pour me dire que c’était positif«

« J’espérais que cela me donnerait un résultat négatif, mais en interne, je savais que cela pourrait être positif. On m’a proposé de m’isoler chez moi, mais ayant des personnes à risque chez moi, j’ai préféré rester à l’hôtel. Je vais rester sept à dix jours, heureusement je n’ai pas de fièvre ni de douleur corporelle, je suis juste sans goût ni odeur. Je parle à ma famille sur WhatsApp afin qu’ils puissent être sûrs que je vais bien et dans quelques jours, je rentrerai à la maison « , a conclu Biedma.