Un autre jeune brésilien sur le radar du Real Madrid

Selon un point de vente brésilien, GloboEsporte, Reiner Jesus, 17 ans, est une cible potentielle de transfert du Real Madrid. Le joueur de Flamengo a récemment signé un nouveau contrat qui verrait sa clause de libération passer à 35 millions d'euros. La moitié de l'Europe est après l'adolescent prometteur, avec des liens précédents avec Manchester City, la Juventus, Barcelone, Rome, Milan, Arsenal et Everton, entre autres. L'opération serait très similaire à l'accord entre Flamengo et le Real Madrid pour Vinicius Junior en mai 2017.

Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid et Reiner sont liés. AS a fait part de l'intérêt du club pour le jeune Brésilien il y a exactement un an. Le champion de Copa Libertadores, récemment couronné, aura 18 ans en janvier. Flamengo a progressivement intégré le joueur dans son équipe avec 15 apparitions cette saison – 8 depuis le début et 6 en tant que remplaçant. Pendant ce temps, il a joué comme milieu de terrain offensif, ailier gauche et même attaquant. Il a déjà marqué 6 buts et fourni 2 passes décisives. Reiner a été une présence constante dans les équipes nationales brésiliennes de jeunes, jouant pour l'équipe U15, U17 et U23.

Compte tenu de la pléthore de jeunes talents offensifs déjà au club, il n'est pas clair à quel point l'intérêt concret du Real Madrid est pour le jeune joueur. Cependant, Reiner n'a pas caché son admiration pour le Real Madrid et le Santiago Bernabeu dans le passé …