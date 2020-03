Un autre rôle dans le football argentin: le système de descente change à nouveau

Le football argentin ne cesse de nous étonner. Pour la deuxième fois jusqu’à présent dans le championnat, le système de largage a été modifié et il a été résolu queet il n’y a pas de promotion. Ce ne sera que deux descentes directes Et il y a une controverse.

Quelle était la raison de cette nouvelle décision? LLes dirigeants n’avaient pas envisagé qu’il y ait un mois de différence entre la finale de la Copa de la Super ligue (début mai) et la réduction de la Première Nationl (début juin).

Pour éviter de nouveaux problèmes et que les soupçons sont générés par un avantage sportif supposé (compte tenu de l’inactivité de l’équipe de première division), il a été résolu Suspendez l’idée de jouer à cette promotion.

Il est à noter que tout a changé depuis le début de la saison. Au début, ils ont commencé à être quatre descentes, puis la promotion a été ajoutée et maintenant elle a été réduite à deux les équipes qui perdent la catégorie.

Rappelons que cette édition de Super League a changé le système de drop à quatre reprises:

4 descentes (lorsque la saison a été signée)

3 descentes (une semaine avant le début de la saison)

2 drops et 1 promotion (avec le tournoi à 75% joué)

2 descentes (Fin)

Les temps du changement arrivent dans le football argentin et la décision de tout modifier en pleine compétition est encore surprenante. Actuellement, la gymnastique descendrait et il y aurait une finale entre Patronato et Colón pour définir la deuxième descente. Tout sera résolu dans la Super League Cup, qui promet d’être passionnante et d’émotion jusqu’à la fin du tournoi.