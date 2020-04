Un avenir pour Alphonso Davies? Oui s’il vous plaît!

Lumière, caméra, action! Y a-t-il une raison de ne pas aimer le défenseur du Bayern Munich Alphonso Davies? Il n’y a vraiment aucune excuse pour ne pas être fan d’un personnage aussi aimable et aimable avec un rythme et des capacités incroyables sur le terrain de football. Comme si notre bien-aimé Phonzie n’était pas assez aimé par la base de fans du Bayern, l’international canadien a récemment déclaré à l’ex-légende du football devenu Gary Pundit qu’il souhaitait continuer à jouer lors d’une interview avec Zoom (Bundesliga.com). Je veux dire, hé, nous soutenons à 100% cette idée, Phonzie!

Ce n’est un secret pour personne que Davies est un véritable génie sur ses plateformes de médias sociaux. De se moquer des célébrations des objectifs de son coéquipier, à devenir un instructeur de Zumba en ligne pour des entraînements à domicile pendant la période de quarantaine des coronavirus, le Phonz a tout fait et nous a fourni des rires bien nécessaires. Divertir les gens, a-t-il dit, est toujours quelque chose qu’il aime vraiment faire:

Le football vient en premier, mais je veux être un acteur à terme. J’aime divertir les gens et TikTok me donne la plate-forme pour le faire. Cela permet aux fans non seulement de voir ce que je fais sur le terrain, mais aussi de mieux connaître ma personnalité. Et il passe le temps pendant la crise corona où nous restons tous à la maison.

Je ne connais pas tout le monde, mais j’aimerais voir Davies faire son propre court métrage de comédie tout en restant en quarantaine et peut-être épisser des coupures de presse de certains de ses coéquipiers de leurs lieux de quarantaine respectifs en dehors de la formation. Peut-être que ces perruques d’Uli Hoeness utilisées par l’équipe pour sa vidéo spéciale sur la retraite pourraient enfin trouver une autre utilisation dans ledit film; juste penser en dehors de la boîte ici.

Nous devrions également saisir cette occasion pour féliciter Phonzie d’avoir vaincu Asmir Begovic au troisième tour du tournoi PES 2020 sur une égalité à deux pattes. Le match aller s’est terminé par un nul 0-0 tandis que la rencontre d’aujourd’hui a vu Davies gagner, 1-0. Davies, bien sûr, a joué comme Bayern tandis que Begovic a joué comme AC Milan. Le tournoi a été organisé pour aider à collecter des fonds pour l’appel COVID-19 de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le match entre Davies et Begovic a permis de lever près de 9 000 € pour le HCR.

Davies était très heureux d’avoir eu l’occasion de promouvoir l’argent pour une cause qui lui tient à cœur, car il était lui-même un réfugié né au Ghana avant que sa famille ne déménage au Canada:

Je veux utiliser ma plateforme pour des causes qui me tiennent à cœur. En tant qu’ancien réfugié moi-même, je suis très reconnaissant de l’aide que ma famille a reçue et des opportunités que cela m’a ouvertes et où cela m’a conduit. À l’heure actuelle, plus de 70 millions de personnes dans le monde sont contraintes de fuir leur foyer. Ce sont des gens qui – comme ma famille – ont fui le conflit pour trouver la sécurité, et maintenant COVID-19 les met davantage en danger. J’espère que si les gens assurent leur sécurité et celle de leurs propres familles, ils peuvent également aider les réfugiés qui ont tout perdu.