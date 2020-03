«Un avenir pour la Juventus? Cela dépendra de l’entreprise, mais j’adore Bologne “

Riccardo Ursu il est définitivement une étoile montante de notre football, surtout après une saison sans aucun doute parfaite jusqu’à présent: 26 matchs disputés avec le maillot de Bologne avec 7 buts et 5 passes décisives pour la classe 1997.

Des questions légitimes, donc, liées à l’avenir: précisément à l’intérieur de cela, aux microphones de la Gazzetta dello Sport, le jeune offensif rouge et bleu a répondu clairement et précisément en soulignant à la fois son amour et son attachement à la ville de Bologne, à la fois le fait que maintenant Juventus, qui pourrait exercer le droit de rétractation sur le joueur, peut attendre.

Pas seulement le marché, mais bien d’autres idées sur le passé, le présent et l’avenir de Riccardo Orsolini.

Bologne, la ville de l’explosion

Riccardo Orsolini a été défini pendant de nombreuses années comme une fissure possible dans notre ligue: cette saison en Émilie, il a vraiment trouvé un environnement juste et approprié pour l’explosion, afin d’attirer l’attention de la Juventus, qui l’a vendu à Bologne à titre final, tout en conservant la possibilité d’exercer le droit de “recompra”.

La Gazzetta dello Sport voulait un avis sur Bologne et sur les rumeurs d’un atterrissage à la Juventus, de la personne directement concernée qui a répondu comme suit: “Le dernier mot appartient au club. Je suis en Dieu à Bologne, j’adore ça, j’ai choisi de rester. Ne sont-ils pas sur le marché de Bologne? Et puis on n’en parle même pas. Ici je vais sur le terrain avec le sourire, je me sens important et je comprends très bien qui joue peu. C’est frustrant. Ici je suis content. Je l’apprécie. « Jeu.

Aux microphones du journal en rose, l’extérieur ne parlait pas seulement de son avenir dans les clubs, mais il voulait également souligner tout le mécontentement que le Championnat d’Europe ne joue pas cet été et il voulait également envoyer un message clair à l’entraîneur. Mancini pour Euro 2021: «Je comprends, mais je suis sincère: j’ai rongé. J’y croyais, j’aimais imaginer la vie à l’intérieur d’une telle manifestation, en bleu. Mancini? Il ne m’avait rien dit, mais j’avais hâte de jouer. Je vais continuer de le faire. “

Orsolini a également voulu répondre à des questions sur son passé, et cette expérience malheureuse et non rentable, qui l’a fait grandir à Bergame avec leAtalanta: «Je n’étais pas prêt. J’ai joué peu, un match tous les six, et quand tu y vas, tu veux montrer tout ton monde: et tu es coincé. Depuis lors, cependant, j’ai beaucoup changé. Je me sens moins enfant. Je suis capable d’affronter les situations de front. S’il y a un problème, je le dirai maintenant. J’ai appris à respecter tout le monde poliment mais aussi à être respecté “.

Riccardo Orsolini, qui tentera surtout de se confirmer en essayant de ne pas se laisser influencer par les rumeurs sur son avenir. L’Italie espère qu’une fleur pourra définitivement s’épanouir.