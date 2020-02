Un Barcelone plein d’âme et leur quart-arrière magique, Lionel Messi

Après une sortie douloureuse de la Copa del Rey aux mains de l’Athletic Club, Barcelone était déterminée à se remettre sur pied, à jouer la marque de football que Quique Setien a mise en place depuis son arrivée en janvier et à saisir les trois points cruciaux pour continuer à jouer avec Real Madrid dans le tableau. Mais la mission n’était pas une promenade dans le parc pour les Catalans, car ils se sont heurtés à une équipe féroce du Real Betis qui avait un avantage à domicile. Le Benito Villamarin était drapé de vert et de blanc, les supporters scandant l’hymne du club du fond du cœur, tandis que la musique, les lumières et les drapeaux captivaient le public.

Pourtant, les hommes de Setien sont entrés sur le terrain comme des guerriers et ont joué au football divertissant avec âme. Et même contre toute attente, Barcelone a été en mesure de faire deux retours en force et de terminer le match en tant que vainqueurs convaincants.

Comme toujours, Leo Messi s’est épanoui dans le kit Blaugrana; cependant pas devant le but, mais comme l’homme derrière eux. L’Argentin a été le quart-arrière de la nuit, inscrivant les trois buts et continuant d’être le joueur avec le plus de passes décisives en Liga, 11 à son nom, tandis que De Jong, Busquets et Lenglet ont montré au monde qu’ils peuvent marquer aussi, aidant l’équipe réclamer les trois points d’or.

Setién a promis du football divertissant, et c’est exactement ce que nous obtenons jusqu’à présent. Voici plus de divertissement pour l’avenir