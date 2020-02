Un beau Samp revient deux buts contre Napoli, puis le drop poker d’Azzurri en seconde période

GÊNES. Le 22e jour lundi soir, le Naples de Gattuso à la recherche de la continuité contre un Sampdoria à la recherche de précieux points de salut.

BLUE POKER

La première mi-temps a été bien jouée par les invités qui ont pris les devants avec une belle touche de Milik, puis doublé Elmas avec un tap-in sur la banque de Di Lorenzo. Pour garder les Dorians dans le jeu une perle de Quagliarella. En seconde période, Samp grandit, trouvant une égalité aux tirs au but avec Gabbiadini, au milieu un but annulé de chaque côté, puis en finale le remplaçant Demme et Mertens donnent les trois points à Napoli.

LES CHOIX DES MISTERS

Azzurri revenant de la prestigieuse victoire contre les dirigeants de la Juventus, tandis que les Dorians étaient bloqués sur un pied d’égalité par Sassuolo à l’intérieur des murs amicaux. Ranieri choisit la paire Quagliarella-Gabbiadini en attaque, deux grands ex du défi, tandis qu’à gauche Augello prend le dessus sur Murru. En défense, un autre ex, Tonelli, pour faire équipe avec Colley. Parmi les rangs napolitains de 1 ‘Lobotka au lieu de Demme, et Elmas remplaçant Fabian. Confirmé le paquet de backlog et le trio attaquant.

UN-DEUX NAPLES, PUIS PERLE DE QUAGLIARELLA

Les bleus démarrent très fort, à 3 ‘d’un centre de Zielinski depuis la gauche, Milik fonce vers l’avant et anticipe son propre marqueur direct et place le ballon au deuxième poteau où Audero ne peut pas aller. L’attaquant polonais tente à nouveau à 12 ‘mais son gaucher depuis le bord est bloqué par le gardien de Dorian. Le premier souffle de Samp est signé par Quagliarella, une bonne pièce de Gabbiadini à gauche et au service de l’attaquant expert qui commet Meret. Botta et réponse entre les deux équipes sur le terrain, Callejon tente à 15 ‘puis 60 “plus tard vient le doublé de Napoli. Coin droit, tiré par Di Lorenzo au premier poteau et ballon qui atteint Elmas au deuxième qui met des sacs. Réponse immédiate des hommes de Ranieri, une gauche de Quagliarella, déviée, siffle près du poteau. Jeu agréable, à 20 ‘premier épisode douteux, toucher possible de la main dans la zone mais le VAR ne voit rien de concret. A 26 ‘Quagliarella monte à nouveau dans le fauteuil, croix verticale d’Ekdal et fantastique conclusion du vol du bombardier expert qui ne laisse aucun chemin à Meret.

RAMIREZ POLE, MILIK UNASH

Le réseau galvanise les hôtes, qui tentent d’avoir un impact avec Linetty et Gabbiadini, les invités répondent avec Insigne et Milik, ce dernier à 180 “attentifs trois fois à la porte du Samp. À 40 ′ de redémarrage éclair des Dorians, Ramirez commence l’action et la termine, mais la balle se casse sur le poteau. La dernière secousse de la première mi-temps est bleue, une tête puissante et précise de Milik mais Audero avec un grand réflexe nie l’accolade à l’avant-centre polonais. Donc, une première partie du jeu très spectaculaire se termine une par deux, les deux équipes ont jusqu’à présent joué une course en face ouverte.

RAMIREZ CE BUT … ANNULÉ! POLE INSIGNE

Il démarre sur un bon rythme en seconde période, une tentative d’Insigne éclatée puis Quagliarella reste à effrayer la défense bleue, juste à l’extérieur du filet. L’avant-centre des Dorians est répété à 52 ‘avec une tête pour anticiper Manolas, le ballon finit non loin de la cible. Quelques minutes plus tard, le but a été annulé à la Sampdoria: avec un beau renversement, Ramirez a battu Meret, un sceau non valable pour une touche de la main de Gabbiadini dans l’œuf de l’action. Malgré les protestations des hôtes, le mouvement se poursuit. La tentative de Linetty n’a pas été insidieuse, puis Napoli a frappé le poteau avec un pied gauche du bord d’Insigne, sur le hors-jeu rejeté que Zielinski a marqué mais tout était déjà arrêté. Jeu ouvert, les garçons de Ranieri croient en l’égalité.

PARI SAMP, PUIS LES NAPLES ABAISSENT LE POKER

A 68 ‘de faute dans la zone de Manolas, Quagliarella proteste et le VAR lui donne raison quelques minutes plus tard. Gabbiadini s’éloigne de l’endroit, ce qui n’est pas faux, malgré le toucher de Meret. Moulinet d’échange, final ouvert à tout résultat. A 83 ‘Napoli prenait l’avantage: le tir d’Insigne repoussé par Colley, Demme fonçait sur le rebond, réalisant ainsi son premier but en bleu et le nouveau dépassement sur Sampdoria. Sept minutes de récupération décrétées par l’arbitre, pour signaler une tentative de Gabbiadini à distance puis, à la fin de la journée, le poker de Mertens qui mise les mains vides après une sortie désespérée d’Audero.