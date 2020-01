Un Benevento imparable est déjà sur le point de revenir en Serie A (et nous ne sommes pas sûrs des diseurs de bonne aventure!)

La marche triomphale de l’escadron Inzaghi vers le meilleur championnat d’Italie est désormais une véritable pro forma.

Nous ne sommes ni diseurs de bonne aventure ni possédons de faculté

nous affirmons que Bénévent est déjà sur le point de revenir en Serie A: tout simplement

nous regardons les chiffres (impressionnants) et les performances (étonnantes) du

Groupe Giallorossi dirigé par Filippo Inzaghi. Nous ne sommes qu’au début de

Janvier est vrai, mais seul un cataclysme sportif aux proportions immenses peut

déjouer la course triomphale des Petites Sorcières, qu’il ne connaît pas depuis août

tout arrêt. Avouons-le: il n’avait jamais été vu, du moins dans le nôtre

Serie B, une équipe dont la marche était si péremptoire et imparable

comme celui qui dispose d’un

Christian Maggio très motivé et ses compagnons. Adjectifs et

les certificats d’estime sont gaspillés en ce qui concerne leurs actes héroïques

ballonnement, qui méritent d’être mentionnés dans un chapitre spécifique

du prochain livre sur l’histoire du football de la nouvelle décennie. nous pourrions

pour les louer encore et encore, mais ce que nous voulons ici, c’est chercher

comprendre les raisons d’une telle puissance technique écrasante: quelles sont les

particularité de cette équipe qui ressemble à une voiture en flammes

course qui rivalise avec d’autres petites voitures dans le circuit tortueux de la

Serie B? Ci-dessous, nous vous donnerons notre point de vue très personnel sur

question.

Arriéré impénétrable et attaque … en défense

Ph Pixabay, terrain de football

Ceux qui dînent quotidiennement avec le football italien de toutes catégories

il sait que la fortune d’une équipe réside dans la défense: historiquement la formation

qui peut se vanter de l’arriéré le plus fort est celui qui gagnera à la fin

le tournoi. L’attaque est importante, mais marquer de nombreux buts n’est pas toujours le cas

synonyme de succès. Regardez par exemple le

extraordinaire Atalanta de cette Serie A: la Déesse marque des buts sur buts

Pourtant, il n’est pas (et ne sera jamais) premier au classement. Bénévent, par coïncidence,

a précisément le département arriéré plus fort que B: seulement 9 buts encaissés

actifs! Mai, Volta, Caldirola et Letizia sont les plus précieux

artistes, habiles à se protéger devant la porte jalousement gardée

de Montipò. Le Giallorossi, qui au début du championnat a joué avec la forme

Le 4-4-2 devenu “arbre de Noël” ou 4-3-2-1, souffre très peu

adversaires sur le terrain grâce également au travail important qu’ils font

conseils: Coda par exemple, en plus d’inquiéter l’homologue rival avec son

splendides pièces de théâtre, rentrer et participer activement à la phase de confinement

de son équipe. De cette façon, Bénévent se révèle être tout à fait

compact et les départements sont si proches les uns des autres qu’ils ne laissent aucun espace

pour les redémarrages des autres. L’organisation, qui a imposé Inzaghi dès qu’il a été

installé sur le banc des sorcières, était, et est toujours, l’un des

forces qui décrivent le mieux la raison des résultats importants

Campanie. Le tournoi

La Serie B a déjà un gagnant pour les bookmakers, inutile de le cacher: le

En fait, Bénévent continue de «faire des victimes» parmi les équipes qui osent comparaître

avant son superbe voyage. Le Giallorossi, arch cuirassé ed

sans égal, ils n’auront aucune difficulté, même dimanche soir, à se débarrasser d’une Pise

qui sera la victime sacrificielle de leur passionnant “tiki taka”. Jamais comme dans

ce cas semble déjà tout écrit au départ: attention cependant à ne pas se refléter

trop, aborder la course sans la bonne humilité et oublier que

mais il commence toujours seulement de 0 à 0. La fierté pourrait être, un

notre avis, le seul élément capable de freiner la course des cloches vers

un retour bien mérité en Serie A directement depuis la porte principale.

Les “adversaires” de Bénévent

Bien que Bénévent organise un tournoi à part entière, il existe également

équipes adverses et sont appelés Pordenone, Crotone, Entella et

Citadelle. Ces équipes ont détaché plus de 10 points chacune du pic coloré de

Giallorossi, se démènent de toutes leurs forces pour se classer au moins

en deuxième place. Il n’y a aucun espoir qu’ils

détrôner le roi Filippo Inzaghi, malgré les roses de ces “concurrents”

sont bons et respectables.