Un bêtisier qui restera pour la mémoire: Bertolo et Falcioni ont fini par se serrer sur le sol

Quand il a fait la moyenne de la seconde moitié contre Rosario Central, Nicolás Bertolo est allé combattre un ballon contre Ciro Rius et a joué dans un bêtisier étonnant avec votre coach Julio César Falcioni.

Le dépliant de Banfield ne pouvait pas contenir l’envoi et il a fini par serrer son technicien sur le sol. Heureusement, ce n’était qu’une chute amusante et rien de plus.

Aucun des deux n’a été blessé et tout s’est terminé par des rires. Falcioni l’a pris avec humour et a eu une réaction qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La seule mauvaise chose pour le Drill était que Canalla a fait match nul à la dernière minute. Le local l’a remporté avec un but de Reinaldo Lenis, mais dans le dernier Cristian González a semblé décréter la finale 1-1 avec une tête.

Cependant, ce bêtisier restera pour la mémoire de tout le monde. Ne le manquez pas!