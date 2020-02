Un bonus BPW – Entretien avec Gina Lewandowski

Tu sais, quand je me suis dit que nous devions amener un joueur sur le podcast, j’ai pensé que nous devrions aller grand. Il n’y a personne de mieux qu’un gagnant triple et un joueur incroyablement accompli pour établir la norme pour tout futur footballeur que nous avons sur ce podcast.

C’est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes devenus gros.

Nous avons contacté la défenseure actuelle du Sky Blue FC et l’ancienne joueuse du Bayern Munich, Gina Lewandowski, pour une interview et elle a été assez gracieuse pour accepter! C’est un grand pas en avant pour nous, et nous ne la remercierons jamais assez!

Voici à quoi vous attendre:

Aujourd’hui, nous avons le privilège de discuter avec une triple gagnante et ancienne défenseure du FC Bayern Munich Frauen et internationale américaine Gina Lewandowski!

Nous parlons de sa carrière depuis ses débuts en Pennsylvanie jusqu’à son époque avec le 1. FFC Frankfurt, sa carrière à Munich et maintenant son séjour aux États-Unis avec Sky Blue F.C.

Ensuite, nous discutons des différences entre le jeu féminin en Europe et en Amérique et comment le jeu féminin peut se développer à l’avenir.

