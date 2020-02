Un brillant Xl d’anciens joueurs de Premier League évoluant actuellement en Serie A

Lectures rapides

L’Inter Milan d’Antonio Conte a développé une étrange fascination pour la signature d’anciens noms de Premier League, et la Serie A dans son ensemble a régulièrement attaqué l’Angleterre ces dernières années.

Les anciens joueurs de Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Liverpool ont décidé de se rendre en Italie au cours des 11 dernières années.

En fait, il y en a tellement que nous avons pu assembler un XI complet, avec chaque joueur dans sa bonne position.

GK: Wojciech Szczesny

Vous n’auriez pas trouvé trop de fans d’Arsenal déçus lorsque Szczesny a été vendu à la Juventus.

Le gardien de but était tombé derrière Petr Cech dans l’ordre hiérarchique à Arsenal.Il a donc passé deux saisons en prêt à Roma avant son déménagement permanent à Turin en 2017.

Szczesny a finalement remplacé Gianluigi Buffon pour devenir le n ° 1 incontesté de la Juventus, et il ne manque certainement pas de confiance.

“Récemment, j’ai dit que lorsque j’étais remplaçant à Rome, c’était au meilleur gardien de but du monde, Alisson, qui est maintenant à Liverpool”, a déclaré Szczesny à Przeglad Sportowy.

«Maintenant, à la Juve, mon remplaçant est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Les conclusions sont que je suis probablement le meilleur au monde et dans l’histoire. “

RB: Danilo

Le défenseur n’a pas réussi à s’établir comme un habitué de Manchester City et a été utilisé comme maçon dans l’accord qui a amené Joao Cancelo au club en 2019.

Danilo n’a pas encore eu un impact énorme à la Juventus, mais le joueur de 28 ans préfère toujours vivre en Italie en Angleterre.

“C’est quelque peu différent. Je viens d’Angleterre et le temps y est plus froid, tout comme les gens. Dans tous les sens », a déclaré Danilo à Globo Esporte.

“A Turin, les gens sont plus chaleureux, les fans sont plus proches, demandant toujours des autographes et des photos dans la rue.”

CB: Chris Smalling

Smalling a remporté deux titres de Premier League, la FA Cup, la League Cup et l’Europa League depuis son arrivée à Manchester United en 2010.

Cependant, il s’est retrouvé à la croisée des chemins à United après l’arrivée de Harry Maguire à l’été et a choisi de rejoindre la Roma sur un prêt d’une saison.

Le joueur de 30 ans a connu une énorme renaissance en Italie, devenant l’un des meilleurs et des plus cohérents défenseurs de Serie A cette saison.

Comment United pourrait faire avec lui en ce moment.

CB: Ragnar Klavan

Klavan a signé pour Liverpool en 2016, faisant 53 apparitions pour l’équipe de Jurgen Klopp en tant que remplaçant fiable.

L’Estonien a finalement été remplacé par Virgil van Dijk, qui a rejoint Cagliari en 2018. Nous pensons qu’ils ont probablement pris la bonne décision là-bas.

Klavan est rapidement devenu un incontournable dans la ligne de fond de Cagliari et a récemment été lié à un retour choc en Angleterre avec Everton.

LB: Ashley Young

Young a été jugé excédentaire par rapport à Manchester United après la signature d’Aaron Wan-Bissaka et l’émergence de Brandon Williams.

Le joueur de 34 ans a effectué un déplacement surprise à l’Inter Milan plus tôt ce mois-ci, mais a obtenu une passe décisive pour ses débuts.

🗣 @ youngy18 “Fier de faire mes débuts pour @Inter #forzainter 🔵⚫️🤘🏽”

1 jeu 🏟

1 aide 🤝

Un bon début de vie à l’Inter pour Ashley Young 👏

pic.twitter.com/z5CdZnqzOX

– Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 28 janvier 2020

RW: Henrikh Mkhitaryan

L’Arménien avait prospéré pour le Borussia Dortmund mais avait du mal à reproduire cette forme en Angleterre pour Manchester United ou Arsenal.

Après une période décevante dans le nord de Londres, Mkhitaryan a rejoint la Roma pour un prêt d’une saison à la recherche de football en équipe première.

Malgré des blessures, le milieu de terrain a marqué trois buts en neuf matches de Serie A jusqu’à présent cette saison.

CM: Aaron Ramsey

Le milieu de terrain a passé 11 ans à Arsenal et est devenu un favori des fans après avoir joué un rôle clé dans leurs trois victoires en FA Cup.

Ramsey a décidé de relever un nouveau défi cet été en rejoignant la Juventus gratuitement, gagnant 400 000 £ par semaine de salaire, ce qui n’aura pas nui.

Il a marqué lors de ses débuts en Serie A, mais des blessures ont limité le Gallois à 11 matches de championnat et il n’a pas encore joué 90 minutes pour la Juventus.

CM: Christian Eriksen

Malgré une récente baisse de forme, Eriksen a été une révélation à Tottenham et restera l’un de leurs meilleurs joueurs de l’ère de la Premier League.

Le joueur de 27 ans n’avait plus que six mois sur son contrat avec les Spurs et est maintenant devenu le dernier joueur de Premier League à rejoindre l’Inter Milan d’Antonio Conte.

“Je ne pouvais pas attendre pour y arriver, être ici est magnifique et je suis heureux d’être un nouveau joueur d’Inter”, a déclaré Eriksen à InterTV.

«Je suis très excité et j’ai hâte de connaître les fans, j’ai déjà eu l’occasion de ressentir leur chaleur, c’était un accueil fantastique. Je me sens bien.”

🚨 | ANNONCE

Milano: votre élégance est sur le point de correspondre.

👉 https://t.co/5NPAw5M3Xj#WelcomeChristian #NotForEveryone ⚫🔵 pic.twitter.com/on6q0fIVvP

– Inter (@Inter_en) 28 janvier 2020

LW: Alexis Sanchez

Sanchez a eu un temps désastreux à Manchester United, marquant cinq fois en 45 apparitions pour les Red Devils avant de rejoindre l’Inter Milan en prêt.

Le joueur de 31 ans n’a joué que 79 minutes en Serie A cette saison en raison de blessures et d’une suspension, mais Ole Gunnar Solskjaer le soutient pour retourner à Old Trafford et prouver que tout le monde a tort.

ST: Romelu Lukaku

Après que Lukaku soit tombé en disgrâce à Manchester United sous Solskjaer, l’Inter a battu son record de transferts pour signer l’attaquant dans un contrat de 74 millions de livres sterling l’été dernier.

Cette décision a donné un nouveau souffle au Belge, marquant 14 buts en 21 matches de championnat, tout en menant la poursuite du titre de Serie A par l’Inter.

“J’ai pris ma décision (de partir) vers le mois de mars, et je suis allé au bureau du directeur et je lui ai dit qu’il était temps pour moi de trouver autre chose”, a déclaré Lukaku à Sky Sports.

«Je ne jouais pas et je ne jouais pas. Je pense qu’il valait mieux que les deux parties se séparent. Je pense que j’ai pris la bonne décision. »

ST: Cristiano Ronaldo

Après avoir quitté Manchester United en 2009, Ronaldo a passé neuf ans au Real Madrid avant de signer pour la Juventus en 2018.

Il a depuis marqué 48 buts en 69 apparitions pour les géants italiens, remportant le titre de Serie A la saison dernière.

L’attaquant a peut-être 34 ans, mais il est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde et n’a montré aucun signe de ralentissement.

⚪️⚫️ Cristiano Ronaldo devient le 1er joueur de la Juventus à marquer en 8 matchs de championnat consécutifs depuis David Trezeguet en 2005… # UCL pic.twitter.com/qeP34o8MKT

– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 janvier 2020

Absents notables: David Ospina, Victor Moses, Matteo Darmian, Eden Dzeko, Fernando Llorente

