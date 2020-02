Un but bizarre suffisant pour les enfants de Liverpool en FA Cup

Date de publication: Mardi 4 février 2020 à 9h56

Liverpool a atteint le cinquième tour de la FA Cup après que le plus jeune club du club ait battu Shrewsbury Town 1-0 lors de la reprise du quatrième tour mardi à Anfield.

Le but de Roh Shaun Williams, ancien joueur de l’académie Manchester United à la 75e minute, a fait la différence, quelques instants après que les visiteurs de la Ligue 1 aient vu la tête de David Edwards exclue par VAR.

L’entraîneur-chef Jurgen Klopp avait été accusé de manquer de respect à la coupe quand il a choisi d’honorer la pause de mi-saison en Premier League en envoyant toutes ses stars en vacances plutôt que de jouer dans ce match.

Mais leurs remplaçants l’ont fait eux-mêmes, Klopp et le club fiers d’une performance pleine de confiance et d’engagement qui démentait leurs tendres années.

Avec un âge moyen de 19 ans et 102 jours, trois débutants, 36 apparitions seniors entre eux et des effectifs allant de 46 à 93, il s’agissait d’une équipe très inexpérimentée à tous les niveaux, sans parler d’une cravate quelque peu controversée devant près de 53 000 à Anfield .

Il y avait au moins une certaine représentation de l’équipe première lors du match avec James Milner, qui est resté derrière pour continuer son travail de réadaptation à Melwood plutôt que de s’en aller, assis dans la première rangée derrière la pirogue.

Le coup d’envoi a été retardé de 15 minutes en raison d’un accident lors de la fermeture de l’autoroute M62, qui a immédiatement suscité de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux Liverpool les jeunes sortent tard un soir d’école.

Par coïncidence, un certain nombre de ces joueurs étaient programmés pour une session «d’éducation» mercredi matin, mais pour cette nuit, c’est Shrewsbury qui a reçu une scolarité.

Lorsque l’attaquant Liam Millar, un international canadien avec huit sélections, a volé Ethan Ebanks-Landell juste à l’extérieur de sa propre surface de réparation dans les premières minutes, le ton était donné.

Les jeunes ont bourdonné sur le terrain d’Anfield qui n’était pas dominé par, pour la plupart, la plus grande occasion de leur courte carrière et dominé la possession – jusqu’à 78% au premier semestre.

Ils ne manquaient pas de confiance non plus avec les faits marquants Curtis Jones, qui est devenu le plus jeune capitaine de Liverpool à l’âge de 19 ans et cinq jours, y compris une noix de muscade à la traîne sur Ro-Shaun Williams et une croix de rabona.

Mais ils n’avaient pas d’avant-garde, l’arrière droit Neco Williams se rapprochant le plus avec un lecteur incliné large du poteau éloigné, et avec les visiteurs – à partir de 10 joueurs de la cravate originale – montrant peu d’intention d’aller de l’avant, le demi terminé sans but.

Attaquant le Kop dans la seconde moitié, l’impressionnant Neco Williams aurait probablement dû marquer peu de temps après la pause, mais le pied tendu du gardien Max O’Leary a été refusé, quelques secondes seulement après que la rare incursion de Callum Lang dans la surface de réparation de Liverpool se soit soldée par une descente après un enchevêtrement avec Ki-Jana Hoever.

Si jouer à Anfield était une nouvelle expérience pour Liverpool, VAR était une nouveauté pour Shrewsbury et il est venu à la rescousse des hôtes à l’heure où Shaun Whalley a hoché la tête dans le tir rebondi d’Edwards uniquement pour le renvoi pour exclure le hors-jeu.

Harvey Elliott et Jones ont tous deux battu des tirs à bout portant alors que l’équipe locale commençait à ajouter une menace à leur domination, mais lorsque le but est finalement arrivé, il est venu avec une aide considérable.

L’attaquant du ballon long de Neco Williams visait Elliott mais l’homonyme Ro-Shaun est intervenu, revenant sur son propre gardien de but depuis le bord de sa propre surface de réparation.

Il était alors à l’honneur des jeunes de Liverpool d’avoir vu le reste du match avec peu d’alarmes et d’attaquer encore dans le temps.

Chelsea à Stamford Bridge attend dans les 16 derniers, lorsque Klopp et certaines de ses stars de la première équipe seront de retour.