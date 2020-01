Un but de Ruggiero prolonge le Tor Sapienza et relève les ambitions de salut de Portici

ROME. Week-end positif pour le Arcades 1906, l’association napolitaine a en effet conquis une victoire très précieuse loin du champ de la Tor Sapienza. Trois points lourds en termes de sécurité, car ils permettent aux biancazzurri de rester à une distance de sécurité de l’aire de jeu.

PORCHES AVANT

Début de course équilibré, pour signaler une tentative des hôtes à 10 ‘mais le ballon ne cadre pas le miroir de but. La réponse des invités est confiée à Nappo, une conclusion qui sort dans les bras du gardien. À 25 ‘, le premier vrai ballon de but du jeu: un lancement parfait par Improta pour D’Acunto qui, en bonne position, n’a sensiblement pas l’écart décisif. Au fil des minutes, les invités deviennent de plus en plus menaçants, après seulement 120 “c’est Onda qui met la table pour Improta, contrôle et souffle qui siffle à côté du poteau. L’équipe de Lazio répond à 28 ‘avec une belle frappe du jeune Montesi, excellemment sauvé par Turin. La première fraction semble glisser de zéro à zéro, puis la patte décisive de Ruggiero. Passe décisive de l’avant-centre Improta pour le milieu de terrain, qui ne se laisse pas prier et bat De Angelis de manière impartiale.

BIANCAZZURRI PRES DU DOUBLE

La reprise commence par un joli cliché de Nappo, un excellent reflet du numéro un de la Lazio. Tourbillon de changements et d’interruptions liés à certaines fautes commises d’un côté et de l’autre, une situation qui favorise clairement le bleu et le blanc appelés à administrer l’avantage minimum. A 79 ‘d’une occasion sensationnelle pour Coratella, le jeune attaquant reçoit dans la zone et à quelques pas de là ne trouve pas le détour gagnant. Les invités risquent très peu, la fin de la course dans laquelle il y a très peu à signaler, donc à 95 ‘la fête bleu-blanc explose pour une victoire souhaitée et recherchée avec un peu plus de conviction que les rivaux.

