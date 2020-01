Un but tardif de Fleck voit Sheffield United arracher un point à Arsenal

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 16h55

John Fleck a frappé un égalisateur tardif alors que Sheffield United revenait de l’arrière pour sceller un point de Premier League contre un Arsenal frustré.

Le neuvième but de Gabriel Martinelli en 10 départs à Arsenal semblait avoir les Gunners sur la bonne voie pour une victoire, mais Fleck a frappé avec sept minutes à jouer pour assurer un match nul 1-1 pour les visiteurs.

Entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta était sans capitaine et meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang, qui regardait depuis les tribunes son remplaçant Martinelli marquer à la fin d’une première mi-temps calme.

Il a même tweeté qu’il avait vu Martinelli, 18 ans, en tant que future «superstar», le Brésilien et Bukayao Saka – trois mois son cadet et jouant hors de position à l’arrière gauche – étaient les meilleurs joueurs d’Arsenal.

Mais, comme ils ont du mal à le faire depuis un certain temps, les hôtes n’ont pas pu voir le concours et ont dû se contenter d’une part du butin qui les voit neuvième du tableau et quatre points à la dérive des Blades.

Ce fut un début nerveux à l’arrière pour Arsenal, avec le rappel Shkodran Mustafi perdre la possession sur la ligne de touche et Lys Mousset l’envoi d’une bonne chance à large tête.

L’équipe d’Arteta jouait presque sur la contre-attaque dans les premiers échanges, en s’appuyant sur le rythme de Nicolas Pepe et Martinelli pour les mettre derrière – la paire se combinant pour que ce dernier tire hors cible.

Martinelli a ensuite tiré large après avoir été glissé par Pepe une fois de plus alors que les Gunners ont cherché à montrer qu’ils pouvaient faire face à la perte de leur meilleur buteur.

Ce serait Martinelli, le seul homme proche des chiffres d’Aubameyang jusqu’à présent cette saison, qui a ouvert le score à la dernière minute de la première mi-temps.

Le joueur de 18 ans a dérivé au milieu sans marque pour tourner le tir dévié de Saka à bout portant.

Les visiteurs étaient presque doués d’un égaliseur 10 minutes après l’intervalle, Bernd Leno se rapprochant d’un coin et Granit Xhaka devant pirater Billy Sharp’s effort hors ligne – avec Sheffield United’s joueurs beuglant pour le handball contre le milieu de terrain.

Un contrôle VAR a effacé Xhaka mais le côté de Chris Wilder a commencé à forcer le problème dans la recherche d’un égaliseur.

L’arbitre vidéo s’est ensuite rangé du côté du responsable sur le terrain, Mike Dean – en charge de son 500e match de Premier League – et n’a pas accordé de pénalité à Arsenal même si Pepe semblait avoir trébuché.

Arsenal avait du mal à créer des ouvertures pour sécuriser les points et a eu la chance de voir un Oli McBurnie continuer tout droit à Leno avec 10 minutes restantes.

Mais leur chance a manqué peu de temps après que Sharp a lancé un centre de Callum Robinson sur le chemin de Fleck, dont le tir dans le sol a flashé dans le coin du filet de Leno.

L’en-tête tardif de Mustafi n’a pas pu tester Dean Henderson dans le but de United car le match s’est terminé par un match nul.