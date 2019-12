Un cadeau de podcast: notre entrevue avec Phil Bonney! (mais en travaillant cette fois)

Je sais ce que la plupart d’entre vous pensent: "N’a-t-il pas déjà sorti ça?"

Oui, les fans du Bayern Munich, je l'ai fait. Mais, il y avait un certain nombre de problèmes avec le fichier et avec notre éditeur qui nous ont empêchés de faire l'épisode. Donc, nous l'avons corrigé et nous voici avec l'interview complète publiée et prête à être appréciée!

Bonjour à tous! Il s'agit d'une édition spéciale de Bavarian Podcast Works, où nous nous réunissons aujourd'hui avec le diffuseur de football Phil Bonney. Vous avez peut-être entendu sa voix couvrir la Bundesliga sur FOX Sports ces dernières années en tant que membre du flux international.

Nous parlons de la décision de licencier Niko Kovac, qui pourrait le remplacer, et du reste de la table BuLi jusqu'à présent cette saison.

Les sujets abordés incluent également les performances des autres équipes allemandes à l'UCL cette saison et qui pourraient surprendre certaines personnes pendant le Pokal.

Merci d'avoir écouté et de votre patience, et encore merci Phil de l'avoir fait.

Assurez-vous de suivre Phil sur Twitter @bundesliga_phil et vous pouvez me trouver sur Twitter @jeffersonfenner.

Prendre plaisir!