Un cas qui est reproduit dans d’autres joueurs »Press Football

Vendredi 07 février 2020

La blessure récente et à ce stade récurrente aux ligaments du volant argentin, est un fait dont il n’y a aucun record pour souffrir trois fois en quatre ans un de ce type. Cependant, d’autres joueurs ont eu des mésaventures similaires ou pires que le trasandino.

Par Javier Dávila

La récente blessure de Fernando Gago où il a de nouveau subi une fracture du ligament lors du match de Vélez Sarsfield contre Aldosivi, est la troisième qu’il souffre en quatre ans et qui peut le conditionner dans la dernière partie de sa carrière. Cependant, il y a d’autres fissures qui ont eu des cas similaires ou pires qui l’ont marginalisé pendant des mois sur les tribunaux.

Pourquoi Presse football Nous passons en revue d’autres acteurs qui ont été victimes de situations plus complexes que ceux du joueur transandin.

RONALDO «LE PHÉNOMÈNE»

Deux fois champion du monde, sous-buteur de la coupe du monde et un attaquant de course qui a également subi de graves blessures. Le premier a eu lieu lors de la saison 1998-1999 à l’Inter Milan, où le tendon rotulien a été coupé avec désinvolture et a été retiré du terrain pendant six mois. Malheureusement, il a de nouveau eu un ligament déchiré au genou droit huit ans plus tard, alors qu’il défendait le maillot de Milan, ce qui l’a encore marginalisé pendant encore six mois des pâturages. Situation qui a réduit ses performances sur le terrain et a mis fin à sa carrière à 35 ans à Corinthinans.

MARCO REUS

C’est peut-être la plus mauvaise chance. Joueur avec de bonnes performances au Borussia Dortmund dans cette équipe 2012-13 qui a atteint la finale de la Ligue des champions, a été pris en compte par Joachim Low pour la sélection de l’Allemagne et faisait partie de la liste préliminaire de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Mais une rupture ligamentaire à la cheville, il l’a mis à l’écart des débuts de la journée allemande en championnat du monde. En 2016, il était une fois de plus dans la ligne de mire du stratège de Teuton pour l’Eurocopa de la même année, qui n’a pas pu y aller en raison d’une blessure au pubis qui l’a maintenu six mois sans activité.

ARJEN ROBBEN

Pilier fondamental et légende du Bayern Munich, l’attaquant néerlandais a également souffert de ce que c’est d’être victime de blessures. L’un d’entre eux était après la Coupe du monde 2014, où il est revenu avec une tendinite qui l’a éloigné d’un mois du terrain. La dernière partie de son séjour dans les «Bavarois» a été la plus compliquée pour l’extrême gauche, car il a même passé cinq mois sans jouer et a été constamment blessé, une situation qu’il ressentait très mal car il ne le laissait pas se développer normalement dans son tous les jours Ce fut pendant les années 2017 et 2019, la période la plus critique du Néerlandais au cours de laquelle il a souffert de toutes sortes: comme problèmes aux adducteurs, pubalgie, blessures au dos, genou, entre autres.

MATÍAS FERNÁNDEZ

L’un des renforts enflammés de cette année à Colo Colo, avait une série d’absences avant son retour en raison de problèmes physiques constants. Le ‘14’ a raté la Coupe du monde au Brésil trois semaines seulement après le début du championnat en raison d’une blessure aux ligaments. Par la suite, c’était plus à l’extérieur que sur un terrain. En Fiorentina, il a montré des éclairs de son talent, mais une blessure au ménisque et au genou l’a chassé pendant encore trois mois. Déjà à son retour sur le continent, c’est arrivé à Necaxa et en Junior de Barranquilla. Dans ce dernier, il n’a disputé que sept matchs car les blessures le poursuivaient constamment. Malgré cela, ‘Mati’ est revenu comme bannière à l’équipe dirigée par Mario Salas.

Le cas de Fernando Gago est quelque chose qui n’a pas de dossier. Jouant pour l’équipe nationale argentine pour les éliminatoires de Russie 2018, les ligaments de La Bombonera ont été coupés dans le match que l ‘«albiceleste» a égalé sans but contre le Pérou. 13 mois se sont écoulés et le volant a de nouveau subi un accident de même nature, quand il a de nouveau ressenti les ligaments lors de la finale de la Copa Libertadores 2018 où Boca est tombé 3-1 avec River Plate à Madrid. Et la plus récente s’est produite le week-end dernier contre Aldosivi jouant avec le maillot de Vélez Sarsfield, où la même blessure s’est produite pour la troisième fois en quatre ans.

Malgré toutes les mauvaises choses, Trasandino, 33 ans, a déclaré qu’il jouerait à nouveau et finirait sa carrière sur un terrain de jeu et non dans la salle d’opération.

