Un Celtic fait l’éloge du milieu de terrain de 14 passes décisives – HITC

Ryan Christie a fait l’éloge de James Forrest dans une récente interview.

Ryan Christie a fait l’éloge de son coéquipier James Forrest dans une récente interview, saluant sa capacité de marquer des buts et d’aider.

En parlant sur le site Web du Celtic, Christie a déclaré: “Jamesy également, et il a une capacité incroyable de concilier les meilleures performances et les meilleurs objectifs et aides au cours de la saison.”

Forest a été extrêmement impressionnant jusqu’à présent cette saison, marquant 10 buts et assistant 14 fois en seulement 25 matches de Premiership écossaise.

Ce sont des statistiques incroyables pour juste après 25 matchs pour être à deux chiffres pour les deux buts et les passes décisives, c’est incroyable, donc pas étonnant que Christie délire son coéquipier.

Le joueur de 28 ans est près de 400 apparitions pour le Celtic avec 389 déjà et a 89 buts et passes décisives pendant son temps avec les Bhoys.

Le manque de temps de jeu de l’équipe nationale est très surprenant compte tenu du nombre de matchs qu’il a disputés avec le Celtic, le milieu de terrain né à Prestwick ne jouant que 34 fois pour l’équipe nationale senior écossaise.

Forest est très fidèle à l’équipe de Neil Lennon depuis plusieurs années maintenant, mais vous devez vous demander si tous ces buts et aides vont attirer l’attention en été.

Un joueur à surveiller peut-être est Alan Forrest – le frère cadet de James Forrest.

Jouant actuellement pour Ayr United, le milieu de terrain a marqué neuf buts et réussi à enregistrer trois passes décisives en 21 matches.

