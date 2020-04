Un charmant chef d’orchestre est le remplaçant de Man Utd pour Pogba

Date de publication: Mercredi 1er avril 2020 10:17

Rio Ferdinand a exhorté Manchester United à faire tout ce qui est en son pouvoir pour remplacer Paul Pogba par le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saul Niguez si le Français en difficulté devait déménager à la réouverture de la fenêtre de transfert.

Pogba a déménagé à Old Trafford de la Juventus pour un contrat de cinq ans en 2016 et le Français est devenu une figure de division dans son deuxième passage à Old Trafford.

Le joueur de 27 ans n’a pratiquement pas été à la hauteur du talent qu’il a montré à Turin et sa campagne cette saison a été en proie à des blessures, le dernier match débutant en septembre.

Pogba a été fortement liée à un retour à la Juventus et à Real Madrid au cours des derniers mois, mais United pourrait envisager de prolonger son contrat d’une année supplémentaire jusqu’à l’été 2022, dans le but de protéger la valorisation du joueur en tant qu’actif mais toujours en vue de le faire avancer.

Ole Gunnar Solskjaer dit qu’il s’attend toujours à ce que Pogba soit toujours un joueur United la saison prochaine, dire ça après leur dernier match, une victoire 5-0 sur LASK en Europa League.

“Paul est notre joueur”, a déclaré Solskjaer.

«Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l’option d’un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [next season], Ouais.”

Cependant, bien qu’il ait déclaré publiquement que Pogba sera toujours au club la saison prochaine, il a été largement rapporté que la patience du club avec lui était épuisée et une décision a été prise qu’il serait dans le meilleur intérêt de toutes les parties qu’il soit déplacé.

Selon des informations largement diffusées, Solskjaer prévoit de réinvestir les fonds générés par sa vente pour signer un remplaçant, avec le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish – évalué à environ 70 millions de livres sterling – serait sa cible la plus réaliste.

Cependant, si le vainqueur de la Coupe du monde part dans la prochaine fenêtre de transfert, Ferdinand veut voir Homme Utd optez pour Niguez de l’Atletico, qui a été lié à un déménagement de 135 millions de livres sterling à Old Trafford lundi.

Ferdinand a déclaré lors d’une séance de questions / réponses en direct sur Instagram: «Je ne veux pas que Pogba y aille, mais s’il y va, j’emmènerais Saul Niguez toute la journée. Pas à périmètre constant mais toujours un joueur de premier plan.

«Quel joueur. Je parle de Saul Niguez depuis quelques années maintenant.

«Je pense que c’est un acteur majeur. Il est composé, calme, grand pied gauche, charmant chef d’orchestre, il peut marquer des buts, tactiquement il est très conscient. Tu peux voir [Diego] Simeone, il met ses équipes très bien en place et il est au milieu d’orchestrer et de dicter des choses. “

United, quant à lui, a de nouveau été lié à un swoop pour Cristiano Ronaldo après qu’un rapport inquiétant ait brossé un sombre tableau financier pour le champion italien de la Juventus.