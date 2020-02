Un château qui peut s’effondrer

La saison dernière, Manchester City est devenu le premier club à remporter les quatre titres joués en Angleterre, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup et le Community Shield, mais la grande obsession de Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan car en 2011, il a acheté le club est la Ligue des champions.

Le propriétaire de la ville a dépensé près de 1,4 milliard de signatures pendant tout ce temps, 560 d’entre eux au cours des trois dernières saisons, dans lesquelles Pep Guardiola a dirigé l’équipe. Un investissement solide axé sur la levée du précieux sceptre européen.

Avec la sanction sans jouer deux ans en Europe imposée par l’UEFA, le projet citoyen peut s’écrouler comme un château de cartes. Le coup d’État peut être très dur et menace de dynamiser les ambitions du cheikh.

Dans le meilleur des cas, tant que la ressource de la Ville ne prospère pas, le club de Manchester n’aurait aucune option pour gagner la Ligue des champions les deux prochains cours, mais les conséquences de la sanction peuvent être dévastatrices.

L’absence à la concurrence européenne maximale il sera très difficile de conserver les principales figures de l’équipe, à commencer par celui qui occupe le banc.

Rodri est l’un des ajouts de Pep Guardiola pour la ville | .

Pep Guardiola est très clair qu’il a été embauché pour remporter la Ligue des champions, comme il l’a récemment reconnu, et son avenir resterait dans l’air, en particulier compte tenu des chansons de sirène que la Juventus lui envoie depuis l’été dernier.

Et si ça ne va pas être facile de retenir l’entraîneur et les meilleurs joueurs, il sera encore plus difficile de séduire de nouvelles signatures. Guardiola s’était toujours plaint qu’il était très difficile de rivaliser avec des équipes comme le Barça ou Madrid, donc sans l’option de la Ligue des champions, le marché est compliqué.

Tout cela sans oublier le coup économique qui suppose cesser de recevoir les revenus succulents générés par la concurrence continentale maximale, à commencer par les octrois accordés par l’UEFA aux droits de télévision, par le biais de contrats publicitaires.

Manchester City était en compétition avec le PSG pour être le nouveau paquebot de football en Europe. Cette sanction peut ralentir la progression qui s’était maintenue les dernières saisons, une progression qui l’a placé comme un candidat sérieux pour conquérir l’Orejona.