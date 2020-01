Un chirurgien de premier plan fournit une mise à jour extrêmement inquiétante de Harry Kane

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 6:50

Le capitaine anglais Harry Kane est susceptible de rater l’Euro 2020, a déclaré un chirurgien orthopédiste de premier plan.

Kane est allé sous le couteau samedi pour réparer une rupture du tendon du tendon du jarret gauche et le club a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il reprenne l’entraînement en avril.

Cependant, sa participation au tournoi de cet été a été mise en doute plus tôt cette semaine lorsque Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a évoqué la possibilité que Kane ne soit pas en forme avant la saison prochaine.

Et maintenant, Chris Wilson, l’un des médecins éminents du pays dans le cadre de la procédure, dit qu’il pense qu’il est plus probable que six mois avant que Kane puisse jouer à nouveau.

“Je m’attendrais à ce que cela prenne six mois avant qu’il ne puisse reprendre ses activités”, a déclaré le Dr Wilson, qui a effectué la même opération 75 fois, à l’agence de presse PA.

«Il y a un large éventail d’opinions parce que c’est une procédure tellement rare et certains chirurgiens peuvent dire plus rapidement.

«Si la réparation a été bonne et saine, les six premières semaines, il soignera la réparation et fera très peu.

«Six à 12 semaines, à condition que tout se passe bien, il fera des exercices de renforcement de base.

«À trois mois, vous commenceriez une rééducation normale des ischio-jambiers que vous feriez si vous aviez une déchirure au milieu du muscle.

«Si je parlais à un footballeur de haut niveau, je voudrais gérer leurs attentes et dire que je ne m’attendrais pas à ce qu’ils soient en forme et jouent normalement dans un match pendant six mois après l’opération.

«Si c’était moi, je dirais viser à être en forme pour l’entraînement de pré-saison. Je sais que dans le cas de Harry Kane, ils ont dit avril ou mai – je dois dire que je serais très surpris. “

Kane a une histoire de défier l’opinion médicale pour revenir rapidement d’une chaîne de blessures aux ligaments de la cheville.

Le Dr Wilson, qui est le chirurgien des équipes des championnats de Cardiff et de Swansea et a opéré des athlètes olympiques, a encouragé la prudence avec la récupération de Kane, même s’il se sent bien.

“Il y a un risque de récidive”, a-t-il déclaré. «Lorsque vous faites une réparation des ischio-jambiers, vous dites à l’athlète qu’il y a un risque de rechute.

«Revenir trop tôt augmente le risque de re-rupture. Il n’y a pas moyen de contourner cela.

«La plupart des chirurgiens diront qu’il faudra au moins trois mois avant qu’il ne fasse un peu de course et d’entraînement normal.

«Il peut défier les attentes. Si c’était moi, je dirais oublier de jouer avant six mois, peu importe à quel point vous vous sentez bien.

«Son chirurgien peut être un peu plus détendu à ce sujet et dire:« Obtenez trois mois et voyez comment il va ».»

Avec un tournoi d’été à seulement cinq mois, où l’Angleterre disputera ses trois matchs de groupe à domicile, le Dr Wilson affirme que le chirurgien de Kane pourrait subir des pressions pour lui donner le feu vert pour récupérer.

“Ce n’est pas impossible (il pourrait revenir plus tôt), peut-être avec une réparation de la seule déchirure”, a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas vraiment une science établie. Le chirurgien saura à quel point la réparation est solide.

«Le personnel du club peut picorer le chirurgien. J’ai eu ça avec des footballeurs et des joueurs de rugby, ils peuvent dire: “Regardez, il va bien, pourquoi le retenons-nous?”.

“Les entraîneurs raccourcissent la récupération, avec l’intensité de la contribution qu’ils peuvent lui faire revenir dans trois ou quatre mois, qui sait, mais personnellement, je serais très surpris.”

