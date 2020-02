Un classique entre les buts de Kun Aguëro et les débuts de Simeone en tant qu’entraîneur

C’étaient d’autres moments du football argentin. Par exemple, un classique pourrait avoir les couleurs des deux équipes sur les tribunes. Ce samedi après-midi du 25 février 2006, le stade Presidente Perón était couvert de bleu et de blanc, mais il y avait aussi une masse rouge derrière l’un des arcs. 10 000 fans indépendants ont pu assister à l’une de ces victoires enregistrées dans la mémoire collective. Deux buts de Sergio Agüero pour battre Racing en tant que visiteur le jour même où Diego Simeone a commencé – avec une défaite – sa carrière en tant que directeur technique.

Julio César Falcioni était l’entraîneur des Red qui a atteint le classique de la sixième date de la Clausura 2006 après deux défaites (Argentine et Gymnastique). De l’autre côté, l’Académie a été encore plus touchée: Il était à la dernière place en raison d’un nul et de quatre défaites. Cela a causé la départ de Fernando Quiroz et Fernando Marín, alors directeur de club, a convaincu Cholo pour accrocher les bottines et le lendemain, il portait le costume DT. Et il en fut ainsi. Mais même ce mouvement n’a pas aidé Racing à inverser son mauvais moment.

Le match était tout d’Agüero, qui avait déjà été bourreau de l’Académie l’année précédente, mais au stade Independiente. Lorsque Kun, âgé de 17 ans, s’est branché, il a réglé le classique en trois minutes avec un grand objectif. À 9 de la seconde mi-temps, il a défini avec un centre à gauche de l’extérieur de la zone que Gustavo Campanuolo n’a pas pu couvrir malgré l’effort. Et à 12 ans, il a reçu un très long lancer d’Oscar Ustari, il a remporté le poste à José Shaffer puis, pour une pause à la taille, il s’est dispersé et a fait entrer le défenseur en collision avec Campagnuolo pour sceller le 2-0.

“Falcioni nous a crié dans les vestiaires et nous a réveillés”, a expliqué le buteur qui a célébré ses deux buts en pure cumbia pour imiter la danse que Carlos Tevez a faite dans une publicité. “Agüero est déjà un joueur de football européen. Il a atteint deux objectifs sensationnels”, a reconnu Simeone, malgré la colère d’avoir commencé son cycle avec une baisse de ceux qui laissent des ecchymoses. Malgré son âge, Kun a mérité que José Pekerman lui donne une chance dans l’équipe nationale qui se préparait pour la Coupe du monde en Allemagne qui se jouerait quelques mois plus tard, mais cet appel n’est jamais venu …

Mais revenons à ce classique qui marque aujourd’hui 14 ans, vous ne pouvez pas manquer la célébration des fans d’Independiente dans le cylindre. Parce qu’ils ont commencé à se moquer d’un T-shirt bleu clair et rose que Racing avait utilisé et c’est pourquoi ils ont chanté “celui qui ne saute pas est un Flynn Paff” et ont inondé l’une des zones révoquant ces bonbons. De l’autre côté, il y avait la contracara: ce n’était pas l’heure actuelle de l’Académie et les fans ont explosé avec la défaite: la barre est allée à la case officielle pour chercher Marin (il avait déjà quitté le stade), il y avait des runs et les joueurs leur ont coûté entrer dans les vestiaires à cause de la pluie de pierres tombées des gradins.