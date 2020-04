Un club allemand entame une campagne contre COVID-19 en Amérique latine

Le FC Wacker München, une équipe de football amateur allemande mais avec un passé parmi les plus grands, commence une campagne de soutien et de collecte de fonds pour aider les hôpitaux à travers l’Amérique latine.

De nombreux clubs ont voulu montrer un visage bienveillant à travers de grands mouvements pour lutter contre le coronavirus.

Des grands classiques du football européen à d’autres plutôt petits, comme le FC Wacker München, un club dans la catégorie amateur de football allemand du Bayern, mais qui, à travers ses joueurs et son histoire particulière, a décidé de se tourner vers un coin très spécial: l’Amérique latine.

À travers la campagne 5 pour le monde, Le club tente de collecter des fonds pour les hôpitaux des pays d’Amérique latine. “Aujourd’hui, dans le football, il y a une grande union et c’est quelque chose que nous voulons utiliser pour atteindre les gens et qu’ils décident de participer avec nous”, Florian Bamminger, président du club, fait remarquer.

«Nous avons décidé d’organiser cette campagne de dons en pensant à nos familles, amis et proches que nous avons en Amérique latine. Le football nous unit, un sport que je vois comme un exemple d’intégration dans le monde », explique Joaquín Pasquet, ancien joueur de l’équipe et ressortissant uruguayen.

L’idée est venue du grand nombre de footballeurs et d’anciens footballeurs du club qui, comme Joaquín, ont leurs racines dans un continent particulièrement sensible aux dommages que COVID-19 cause et cause déjà. «Le destin nous a apporté le FC Wacker München, ainsi que de nombreux autres Latinos et Latinas, il a fallu des milliers d’équipes amateurs et professionnelles. Mais aujourd’hui, il s’agit de mettre la même chemise: celle de la solidarité. Et ensemble, nous aidons afin que notre beau continent puisse vaincre le coronavirus », explique Joaquín.

Nous espérons que cette union à laquelle se réfère son président réussira à rassembler des milliers d’Allemands et de fans de football de tous les coins pour aider plus que jamais une communauté dans le besoin.