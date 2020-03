Un club anglais de Manchester United pourrait-il gagner l’Euro 2021?

L’annonce faite aujourd’hui par l’UEFA de reporter l’Euro 2020 d’un an pourrait signifier que nous verrons beaucoup plus de stars de Manchester United aligner pour l’Angleterre quand cela se déroulera en 2021.

Si le tournoi avait été joué cet été, le seul Red Devil qui aurait été presque garanti de représenter les Trois Lions aurait été Harry Maguire. Marcus Rashford aurait pu arriver à temps après sa blessure, mais c’était loin d’être certain.

Avec une année supplémentaire pour impressionner, il y a beaucoup de stars de United qui auront envie de se frayer un chemin dans l’équipe de Gareth Southgate.

Le premier est Dean Henderson, qui était largement attendu pour les internationaux amicaux maintenant reportés ce mois-ci, mais qui aurait peu de chances de devancer Jordan Pickford et Nick Pope dans l’ordre hiérarchique. Compte tenu de douze mois supplémentaires, si le joueur de 22 ans continue de jouer comme il l’a fait pour Sheffield United cette saison, il aurait alors une excellente chance d’être devenu le numéro un de l’Angleterre d’ici juin 2021.

Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw et Brandon Williams pourraient tous profiter de l’année supplémentaire pour s’établir dans l’équipe d’Angleterre. Alors que Southgate a l’embarras des richesses à l’arrière droit, avec Trent Alexander-Arnold de Liverpool et Kieran Trippier de l’Atletico Madrid actuellement dans l’équipe, la première saison de Wan-Bissaka à Old Trafford a été sensationnelle et beaucoup diraient qu’il devient aussi bon, si pas mieux que les deux autres.

Shaw a perdu sa position dans l’équipe en raison de blessures et ayant maintenant eu un bon retour en arrière du côté des États-Unis, il devrait encore frapper à la porte et aurait pu cimenter sa place à l’arrière gauche dans les douze mois.

Williams est un challenger pour ces deux joueurs et a été une révélation cette saison. Avec douze mois de plus derrière lui, qui sait jusqu’où le jeune homme de 19 ans peut aller?

Mason Greenwood est dans une position similaire. Il doit encore s’établir en tant que premier partant de l’équipe pour United mais a connu une saison fantastique, marquant déjà 14 buts. Avec une autre année d’expérience à son actif et en supposant que son développement physique et de jeu continue sur la bonne voie, Greenwood pourrait être là-haut avec Rashford et Kane comme l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.

Nous pouvons même imaginer que si United atterrissait ses cibles de transfert estivales les plus connues – Jadon Sancho et Jack Grealish, ainsi que le prodige de Birmingham City Jude Bellingham, les Red Devils pourraient presque fournir un Angleterre complet à partir du XI.

Jetez Axel Tuanzebe ou même le rajeuni Chris Smalling dans le mix juste pour le plaisir et voici votre équipe d’Angleterre Euro 2021, entièrement composée de joueurs de Man United:

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.