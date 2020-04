Un club italien licencie son entraîneur en pleine pandémie

La crise de coronavirus Il affecte tous les secteurs d’activité et le monde du football ne fait pas exception. Les clubs ont dû conclure des accords avec leurs joueurs et employés pour appliquer des ERTE temporaires ou des réductions de salaire, mais un accord n’a pas été atteint dans toutes les équipes.

16/04/2020 à 19:59

CEST

Alex Carazo

L’un des exemples les plus clairs est le Ascoli de la Serie B italienne Le conseil d’administration du groupe transalpin a décidé résilier unilatéralement le contrat de son entraîneur Roberto Stellone et tout son personnel technique pour un manque de compréhension.

Cette décision aurait été prise après que le technicien lui-même eut a rejeté la réduction ils avaient initialement convenu. Le club l’a officialisé avec un libérer qui a été émis via son compte Instagram officiel.

GUILLERMO ABASCAL NUOVO TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA. La straordinarie e non prevedibili vicende du virus COVID-19, che stanno interestin il nostro Paese, ci inducono a non prevedere the fine dello stato di emergenza e, di conseguenza, non ci consentono di prevedere les données de ripresa del Campionato di Serie B, non essendo stata ancora prea alcuna determinzione in materia dagli organi competenti. Tale condizione a spinto the Società ad adottare dei provvedimenti en ambito dei rapporti contrattuali in essere con i vari atleti e staff, al fine di salvaguardare anche continuità aziendale rispetto alla situazione contingente che stiamo vivendo. Tenuto conto che l’Ascoli Calcio a tuttora in essere a contratto di prestazione sportiva con Mister Zanetti, nonché with the staff staff, da qui, la necessità da part della Società di adottare misure di contenimento dei costi inle condizioni oggettive venutesi a creare Pour imprévisibilité eventi et circostanze eccosonal, qui a configuré le cd. causa di forza maggiore. À cette fin, è stata risolto unilatéralement il rapporto contrattuale avec Monsieur Stellone et le personnel il suo per intervenuta eccessiva onerosità anche in relazione alla durata dei rispettivi contratti. La Société n’a emprisonné la décision qu’après avoir vérifié l’impossibilité d’une partie du Monsieur et de son personnel de risolvere il contratto de manière consensuelle, avec un accord transitoire, n’approuvant pas positivement le projet proposé d’avance de la Società, suite au moment contingent général . La Società Ascoli Calcium 1898 FC S.p.A. communique, inoltre, dit voir le guide de la prima squadra au technicien de la source Guillermo Abascal. @legab @ maxpu11 @guille_abascal

Un post partagé par Ascoli Calcio 1898 (@ ascolicalcio1898fc) le 16 avril 2020 à 1:34 PDT

Le raison principale qu’ils ont contribué est qu’ils ne pouvaient pas continuer à maintenir les gros contrats qu’ils détenaient et que, avant refus d’accepter un accord consensuel, ont décidé de mettre fin définitivement à la connexion de Stellone à Ascoli. De son côté, l’équipe italienne a annoncé que le nouvel entraîneur serait l’espagnol Guillermo Abascal à titre provisoire.